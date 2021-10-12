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Produkcja zakończona
Do przycinania, modelowania i golenia
1 wymienne ostrze
Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade
Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Trwała maszynka Philips OneBlade, którą trzeba wymieniać co 4 miesiące*, aby zapewnić optymalną skuteczność.
4.2
z 5
56
Opinie
83%
poleca ten produkt
ArKazama
12/10/2021
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Dobry produkt
Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Darkol
16/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Polecam
Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Wit123
15/08/2021
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super
Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.