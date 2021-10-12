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  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
  • Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

Produkcja zakończona

OneBladeWymienne ostrze

QP210/50

4.2
| (56) Opinie | 83% poleca ten produkt
Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości
Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.
Poznaj wszystkie korzyści
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Wybierz Philips OneBlade od najczęściej wybieranej marki golarek elektrycznych1

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Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

  • Do przycinania, modelowania i golenia

  • 1 wymienne ostrze

  • Pasuje do wszystkich uchwytów OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Wyjątkowa technologia OneBlade

Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Każde wymienne ostrze wystarcza na 4 miesiące

Trwała maszynka Philips OneBlade, którą trzeba wymieniać co 4 miesiące*, aby zapewnić optymalną skuteczność.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

56

Opinie

83%

poleca ten produkt

12/10/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Dobry produkt

Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

16/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Polecam

Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

15/08/2021

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super

Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

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Przypisy

  1. Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku. 

  1. Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.