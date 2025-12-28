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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Do przycinania, modelowania i golenia
Do włosów dowolnej długości
Precyzyjna nasadka (14 dług.)
Do użytku na mokro/na sucho, akumulator
Golarka Philips OneBlade została opracowana z myślą o przycinaniu, modelowaniu i goleniu włosów każdej długości. Umożliwia łatwe i wygodne golenie dzięki powłoce poślizgowej i zaokrąglonym końcówkom. Nożyk wykonujący 200 ruchów na sekundę zapewnia efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.
Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 14 blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę.
Uzyskaj precyzyjne krawędzie w kilka sekund dzięki dwustronnemu ostrzu, dzięki któremu widzisz każdy włos podczas golenia.
4.6
z 5
740
Opinie
93%
poleca ten produkt
Ludwiczek 33
28/12/2025
Polska
Mega sprzęt
Polecam ten model , posiadam go już od jakiś 4 lat i do tej pory śmiga znakomicie , oby firma robiła nadal na jakość bo to mega maszynka
Zalety
Funkcjonalność, poręczność, długi czas na baterii
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP6510/20 OneBlade Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP6510/20 OneBlade Pro
piterek piter
21/01/2024
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
QP6520/20 OneBlade Pro
Dla Mnie rewelacja. Bateria wytrzymuje bardzo długo. Używam do golenia kilkudniowego zarostu twarzy....
Zalety
bateria
Wady
ostrza za szybko do wymiany
Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro
Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro
Oksiu
18/10/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Najlepszy trymer
Najlepszy model trymera na ten stary model ostrzy, który tnie a nie wyrywa zarost. Używam od dwóch lat i żadnych problemów. Wcześniej miałem trymery z firmy na R i na Bz nie mają podjazdu ;)
Zalety
Świetny model ostrzy
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla QP6520/20 OneBlade Pro
Ankieta internetowa na 16003 mężczyznach używających trymerów elektrycznych, przeprowadzona w 2024 roku.
Każde ostrze wystarcza na maks. 4 miesiące przy zachowaniu optymalnej jakości golenia. Dotyczy pełnego golenia 2 razy w tygodniu. Rzeczywiste efekty mogą się różnić.