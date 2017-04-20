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Produkcja zakończona
Idealna broda w prosty sposób
Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób. Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 1 mm do 10 mm.
Precyzyjne ustawienia co 1 mm
Ostrza ze stali szlachetnej
45 min działania po 10 godz. ładowania
Wybierz najniższe ustawienie (1 mm), aby uzyskać idealny efekt 3-dniowego zarostu.
Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i zablokować żądane ustawienia długości: od krótkiego zarostu o długości 1 mm do pełnej brody o długości 10 mm. Odstęp między ustawieniami wynosi 1 mm.
Samoostrzące się stalowe ostrza w trymerze do brody Philips 3000 pozostają tak ostre i skuteczne jak pierwszego dnia, dzięki czemu za każdym razem zapewniają doskonałe, a jednocześnie bezpieczne przycinanie.
4.2
z 5
11
Opinie
90%
poleca ten produkt
Victor
20/04/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Maxx
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry model,polecam.
Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody