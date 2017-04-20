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Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 3000trymer do brody

QT4000/15

4.2

| (11) Opinie | 90% poleca ten produkt

Idealna broda w prosty sposób

Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób. Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 1 mm do 10 mm.

Poznaj wszystkie korzyści

Najwygodniejszy sposób na przycięcie brody

Idealna broda w prosty sposób

  • Precyzyjne ustawienia co 1 mm

  • Ostrza ze stali szlachetnej

  • 45 min działania po 10 godz. ładowania

Dokładność do 1 mm

Dokładność do 1 mm

Wybierz najniższe ustawienie (1 mm), aby uzyskać idealny efekt 3-dniowego zarostu.

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 1–10 mm

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 1–10 mm

Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i zablokować żądane ustawienia długości: od krótkiego zarostu o długości 1 mm do pełnej brody o długości 10 mm. Odstęp między ustawieniami wynosi 1 mm.

Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie

Dokładne, a jednocześnie bezpieczne przycinanie

Samoostrzące się stalowe ostrza w trymerze do brody Philips 3000 pozostają tak ostre i skuteczne jak pierwszego dnia, dzięki czemu za każdym razem zapewniają doskonałe, a jednocześnie bezpieczne przycinanie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

11

Opinie

90%

poleca ten produkt

1

20/04/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry model,polecam.

Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie