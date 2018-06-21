Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Idealny efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku
Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób. Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 0,5 mm do 10 mm.
Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm
Zaawansowane tytanowe ostrza
90 min działania po 1 godz. ładowania
Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i zablokować żądane ustawienia długości: od 3-dniowego zarostu o długości 0,5 mm do pełnej brody o długości 10 mm. Odstęp między ustawieniami wynosi 0,5 mm.
Zaawansowane ostrza pokryte tytanem gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i długotrwałą ostrość
Wybierz najniższe ustawienie (0,5 mm), aby uzyskać idealny zarost.
4.6
z 5
88
Opinie
95%
poleca ten produkt
Zenon27
21/06/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Produkt warty polecenia
Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
BartłomiejJ
27/04/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
super trymer
bardzo wydajna bateria, dobrze tnie brodę, jeśli chodzi o cięcie włosów to nie za bardzo sie nadaje, bo końcówka jest zbyt wąska a grzebień nie jest do tego dostosowany i trudno jest utrzymać właściwą długość. Do brody nadaje się bardzo dobrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
adam46
27/04/2018
Polska
super trymer
bardzo wydajna bateria, dobrze tnie brodę, jeśli chodzi o cięcie włosów to nie za bardzo sie nadaje, bo końcówka jest zbyt wąska a grzebień nie jest do tego dostosowany i trudno jest utrzymać właściwą długość. Do brody nadaje się bardzo dobrze
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu