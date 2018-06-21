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Produkcja zakończona

Beardtrimmer series 3000Trymer do brody i zarostu

QT4015/16

4.6

| (88) Opinie | 95% poleca ten produkt

Idealny efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku

Trymer do brody pozwala wymodelować zarost i brodę w dowolny sposób. Możesz precyzyjnie ustawić długość – od 0,5 mm do 10 mm.

Poznaj wszystkie korzyści

Najwygodniejszy sposób na przycięcie zarostu

Idealny efekt 3-dniowego zarostu bez wysiłku

  • Precyzyjne ustawienia co 0,5 mm

  • Zaawansowane tytanowe ostrza

  • 90 min działania po 1 godz. ładowania

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 0,5–10 mm

Łatwy wybór i blokowanie ustawień długości: 0,5–10 mm

Obróć kółko, aby w prosty sposób wybrać i zablokować żądane ustawienia długości: od 3-dniowego zarostu o długości 0,5 mm do pełnej brody o długości 10 mm. Odstęp między ustawieniami wynosi 0,5 mm.

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Doskonała jakość strzyżenia dzięki ostrzom pokrytym tytanem

Zaawansowane ostrza pokryte tytanem gwarantują doskonałą jakość strzyżenia i długotrwałą ostrość

Precyzja — 0,5 mm

Precyzja — 0,5 mm

Wybierz najniższe ustawienie (0,5 mm), aby uzyskać idealny zarost.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

88

Opinie

95%

poleca ten produkt

1

21/06/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt warty polecenia

Produkt warty polecenia. Dobrze ścina brodę i zarost. Opcja regulacji co 0.5mm daje duże możliwości w pielęgnacji brody, zarostu i baków. Jedyną rzeczą jaka mi nie do końca pasuje jest jego waga. Wydaje się być trochę za lekki, przez co dziwnie leży w dłoni.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

27/04/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super trymer

bardzo wydajna bateria, dobrze tnie brodę, jeśli chodzi o cięcie włosów to nie za bardzo sie nadaje, bo końcówka jest zbyt wąska a grzebień nie jest do tego dostosowany i trudno jest utrzymać właściwą długość. Do brody nadaje się bardzo dobrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

27/04/2018

Polska

Polska

super trymer

bardzo wydajna bateria, dobrze tnie brodę, jeśli chodzi o cięcie włosów to nie za bardzo sie nadaje, bo końcówka jest zbyt wąska a grzebień nie jest do tego dostosowany i trudno jest utrzymać właściwą długość. Do brody nadaje się bardzo dobrze

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Beardtrimmer series 3000 QT4015/16 Trymer do brody i zarostu

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie