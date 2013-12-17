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Produkcja zakończona
Najlepsza golarka firmy Philips!
Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka ArciTec to połączenie trzech głowic golących Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty golenia twarzy, nawet na krzywiznach szyi.
Ze wskaźnikiem pozostałych minut
Element golący, który obraca się we wszystkich kierunkach, zawiera trzy niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalny kontakt ze skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na szyi, które zwykle sprawiają najwięcej trudności.
Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.
System podwójnych ostrzy delikatnie unosi włosy i przycina je pod linią skóry, zapewniając pełny komfort.
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Nagrody
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
kruczek1976
17/12/2013
Polska
Świetny produkt
Doskonałe, genialne golenie bez podrażnień, same plusy!!!!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1090 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1090 Electric shaver