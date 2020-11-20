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  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!
  • Najlepsza golarka firmy Philips!

Produkcja zakończona

arcitecGolarka elektryczna

RQ1095/21

5
| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

1 Nagroda

Najlepsza golarka firmy Philips!
Dla mężczyzn, którzy chcą tylko tego, co najlepsze. Golarka arcitec to połączenie trzech głowic golących Triple Track i systemu Flex & Pivot Action, które pozwalają uzyskać doskonałe rezultaty golenia twarzy, nawet na krzywiznach szyi.
Poznaj wszystkie korzyści

Niezwykła dokładność, nawet na krzywiznach szyi

Najlepsza golarka firmy Philips!

  • Z systemem Jet Clean

  • Z wyświetlaczem LED

System Flex & Pivot Action idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

System Flex & Pivot Action idealnie dopasowuje się do kształtu ciała

Element golący, który obraca się we wszystkich kierunkach, zawiera trzy niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalny kontakt ze skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na szyi, które zwykle sprawiają najwięcej trudności.

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.

Technologia Super Lift & Cut

Technologia Super Lift & Cut

System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

20/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!!!

Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu

Zalety

Ergonomia

Wady

Póki co to bez wad

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

21/11/2017

Polska

Polska

Idealna

Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

04/10/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Rewelacja :D

Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie