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Produkcja zakończona
Z systemem Jet Clean
Z wyświetlaczem LED
Element golący, który obraca się we wszystkich kierunkach, zawiera trzy niezależne, ruchome głowice. To wyjątkowe połączenie zapewnia optymalny kontakt ze skórą brody oraz umożliwia golenie włosów na szyi, które zwykle sprawiają najwięcej trudności.
Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.
System podwójnych ostrzy golarki elektrycznej unosi włosy i przycina je na linii skóry.
Nagrody
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Zalety
Ergonomia
Wady
Póki co to bez wad
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Miho76
04/10/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
Rewelacja :D
Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla arcitec RQ1095/22 Electric shaver