Dokładne golenie

Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 10-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.