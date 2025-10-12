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  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie
  • Dokładne golenie

Produkcja zakończona

Element golący

RQ10/40

Dokładne golenie
Każdego roku ostrza Twojej golarki pokonują odległość równą 10-krotnemu zdobyciu Mount Everest! Po takim wysiłku nawet najbardziej wytrzymałe materiały mogą ulec zużyciu. Aby utrzymać optymalną wydajność golarki, wymieniaj głowice co 2 lata.
Poznaj wszystkie korzyści

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zmieniaj głowice co 2 lata

Dokładne golenie

  • Zaprzestano produkcji

  • Kup element golący SH70

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

Technologia Super Lift & Cut z systemem podwójnych ostrzy

System podwójnych ostrzy golarki firmy Philips: pierwsze ostrze unosi zarost, a drugie przycina go blisko skóry.

Precyzyjny system tnący

Precyzyjny system tnący

Golarka firmy Philips jest wyposażona w ultracienkie głowice ze szczelinami do golenia dłuższych włosków i otworami chwytającymi nawet najkrótszy zarost.

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple-Track zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia

Głowice golące Triple Track z trzema pierścieniami golącymi zapewniają o 50% większą powierzchnię golenia niż standardowe głowice z jednym pierścieniem.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie