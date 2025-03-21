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Produkcja zakończona
Głowice DualPrecision, syst. GyroFlex2D
45 min działania po 1 godz. ładowania
Precyzyjny trymer
Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.
System podwójnych ostrzy wbudowany w golarkach elektrycznych Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.
Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.
Nagrody
4.6
z 5
49
Opinie
94%
poleca ten produkt
jozafat
21/03/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
golarka
Po trzech latach używania akumulator nadal sprawny, ale nie można zakupić noży
Zalety
trwałość
Wady
brak części zamiennych
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
AgaCh
16/10/2014
Polska
Zweryfikowany kupujący
Golarka warta polecenia
Szybkie, łatwe i dokładne golenie. Bateria wystarcza na długo.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Agusiaxxx
28/05/2014
Polska
Wielofunkcyjność
Dobry funkcyjny produkt wydajny i sprawdzajacy się w 100%
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 SensoTouch RQ1150/16 Wet & dry electric shaver