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Shaver series 7000 SensoTouch golarka elektr. — na mokro i na sucho
Produkcja zakończona
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RQ1151/16
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Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi z ważnymi informacjami
Wszystko (4)
Gdzie znajduje się numer modelu / numer seryjny golarki firmy Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Jak należy czyścić golarkę Philips?
Jak uzyskać najlepsze rezultaty z golarką Philips?
Nasadka zabezpieczająca
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Shaver series 7000& 9000Spód elementu golącego
Golarka Philips się nie ładuje