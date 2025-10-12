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S1881/00
Ostrza PowerCut
Niezależne głowice 3D
Antykorozyjna stal europejska
Do golenia na mokro i na sucho
Urządzenie jest wyposażone w 27 samoostrzących się ostrzy wykonujących 3,5 mln ruchów na minutę, które konsekwentnie przycinają każdy włos do 0,046 mm, za każdym razem gwarantując gładką skórę.
Samoostrzące się ostrza wykonano ze stali chirurgicznej, dzięki czemu są odporne na korozję i pozostają jak nowe przez 2 lata.
Wybierz wygodne golenie na sucho lub połącz z ulubioną pianką lub żelem, aby wykonać odświeżające golenie na mokro, nawet pod prysznicem.
Opinie
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.