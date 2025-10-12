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  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie
  • Szybkie golenie

Shaver 1000 SeriesGolarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S1881/00

Szybkie golenie
Golarka serii 1000 firmy Philips gwarantuje szybkie i dokładne golenie w przystępnej cenie. 27 samoostrzących się ostrzy PowerCut oraz możliwość mycia zapewniają łatwość obsługi i niezawodność.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Szybkie golenie

  • Ostrza PowerCut

  • Niezależne głowice 3D

  • Antykorozyjna stal europejska

  • Do golenia na mokro i na sucho

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

Urządzenie jest wyposażone w 27 samoostrzących się ostrzy wykonujących 3,5 mln ruchów na minutę, które konsekwentnie przycinają każdy włos do 0,046 mm, za każdym razem gwarantując gładką skórę.

Ostrza wykonane z antykorozyjnej stali europejskiej

Ostrza wykonane z antykorozyjnej stali europejskiej

Samoostrzące się ostrza wykonano ze stali chirurgicznej, dzięki czemu są odporne na korozję i pozostają jak nowe przez 2 lata.

Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

Wybierz wygodne golenie na sucho lub połącz z ulubioną pianką lub żelem, aby wykonać odświeżające golenie na mokro, nawet pod prysznicem.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 