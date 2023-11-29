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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
S3144/00
S1881/00
S1141/00
X3001/00
X3051/00
S1134/00
S1142/00
S3143/00
S3242/12
S3244/12
Ostrza PowerCut
Pasuje do modeli z serii S1000, S2000, S3000
Pasuje do modeli z serii S5000 o zaokrąglonym kształcie
27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez 2 lata.
Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories
1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Zdejmij element ustalający, obracając blokadę w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie włóż nowe; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Załóż z powrotem element ustalający i unieruchom go, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.
4.7
z 5
59
Opinie
94%
poleca ten produkt
Endriu3
29/11/2023
Polska
Produkt najwyższej jakości.
To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.
Zalety
super ekonomiczna
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Gonter
25/08/2020
Polska
Pasuje do glowic hq 8.
Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące
kalimeroHK
15/08/2021
Česká republika
Zweryfikowany kupujący
Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř
jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně
Zalety
vše v pořádku
Wady
žádné
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy
tam, gdzie jest to możliwe