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  • Twoja golarka jak nowa
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  • Twoja golarka jak nowa
  • Twoja golarka jak nowa

SH30Wymienne głowice golące

SH30/50

4.7
| (59) Opinie | 94% poleca ten produkt
Twoja golarka jak nowa
W ciągu dwóch lat głowice golące usuwają z Twojej twarzy 9 milionów włosków. Wymień głowice golące i na nowo ciesz się pełną wydajnością.
Poznaj wszystkie korzyści
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Golarka Seria 1000

Golarka Seria 1000
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Golarka Seria 3000

Golarka Seria 3000
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Golarka Seria 3000

Golarka Seria 3000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S3242/12

Golarka Seria 3000

Golarka Seria 3000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S3244/12

Wymieniaj co 24 miesiące, aby golarka była jak nowa

Twoja golarka jak nowa

  • Ostrza PowerCut

  • Pasuje do modeli z serii S1000, S2000, S3000

  • Pasuje do modeli z serii S5000 o zaokrąglonym kształcie

Dokładne golenie za każdym razem

Dokładne golenie za każdym razem

27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez 2 lata.

Do golarek z serii 1000, 2000, 3000 i 5000 o zaokrąglonym kształcie

Do golarek z serii 1000, 2000, 3000 i 5000 o zaokrąglonym kształcie

Model głowicy wymiennej można sprawdzić z tyłu uchwytu golarki. Potrzebujesz pomocy? Odwiedź stronę philips.com/accessories

Łatwa wymiana głowic

Łatwa wymiana głowic

1. Otwórz golarkę, naciskając przycisk zwalniający; 2. Zdejmij element ustalający, obracając blokadę w lewo; 3. Wyjmij stare głowice golące i ostrożnie włóż nowe; sprawdź, czy głowice są dokładnie dopasowane; 4. Załóż z powrotem element ustalający i unieruchom go, obracając blokadę w prawo; 5. W przypadku prawidłowego zamknięcia głowica goląca zatrzaśnie się we właściwej pozycji — usłyszysz kliknięcie.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

59

Opinie

94%

poleca ten produkt

2

29/11/2023

Polska

Polska

Produkt najwyższej jakości.

To bardzo cicha,miła w dotyku i bardzo wygodna golarka. Doskonale goli (super ostrza 5D). Jest to towar najwyższej jakości. Bateria rewelacja ,szybko się ładuje i długo wytrzymuje-polecam bardzo! Polecam również zarejestrować produkt ponieważ można otrzymać przedłużenie gwarancji.

Zalety

super ekonomiczna

Wady

brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

25/08/2020

Polska

Polska

Pasuje do glowic hq 8.

Towar bardzo dobrej jakości. Jeszcze takich dobrych ostrzy nie mialem

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Wymienne głowice golące

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Philips Shaver series 3000 Holicí hlavy SH30/50 Bř

jednoduchá výměna, snadná manipulace, doporučuji měnit pravidelně

Zalety

vše v pořádku

Wady

žádné

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SH30 SH30/50 Náhradní holicí hlavy

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