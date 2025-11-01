Wyszukiwane terminy

      Shaver 3000 Series Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

      S3144/00

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry

      Golarka elektryczna serii 3000 firmy Philips do golenia na mokro i sucho zapewnia komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry. Głowice 5D Pivot i Flex, 27 samoostrzących się ostrzy PowerCut oraz możliwość używania na mokro i na sucho zawsze gwarantują świetne rezultaty.

      Z technologią SkinProtect

      • Głowice 5D Pivot i Flex
      • Ostrza PowerCut
      • Golenie na mokro i na sucho
      • Antykorozyjny system golenia
      Głowice 5D Pivot i Flex idealnie dopasowują się do kształtu twarzy

      Głowice 5D Pivot i Flex idealnie dopasowują się do kształtu twarzy

      Głowica odchyla się i obraca w pięciu kierunkach, dopasowując się do kształtu twarzy. Umożliwia to golenie tuż przy skórze, gwarantując dokładność i komfort nawet w przypadku wrażliwej skóry.

      Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

      Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

      27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez dwa lata.

      Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

      Możliwość używania na mokro i na sucho, przy umywalce lub pod prysznicem

      Wybierz wygodne golenie na sucho lub połącz z ulubioną pianką lub żelem, aby wykonać odświeżające golenie na mokro, nawet pod prysznicem.

      Odpowiednia do golenia głowy

      Odpowiednia do golenia głowy

      Golarka została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie, które pozwala pewnie golić zarówno twarz, jak i głowę.

      1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut golenia na zasilaniu akumulatorowym

      1 godzina ładowania wystarcza na 60 minut golenia na zasilaniu akumulatorowym

      Wytrzymały akumulator litowo-jonowy naładuje się do pełna w ciągu godziny, co wystarcza na 20 cykli golenia. Musisz się szybko ogolić? Wystarczy 5-minutowe ładowanie.

      Łagodny dla skóry antykorozyjny system golenia

      Łagodny dla skóry antykorozyjny system golenia

      Ostrza naszej golarki są wykonane z hipoalergicznej stali klasy chirurgicznej, co zapewnia ochronę przed korozją, zapobiega powstawaniu niedoskonałości i chroni Twoją skórę.

      Wysuwany trymer do wąsów i bokobrodów

      Wysuwany trymer do wąsów i bokobrodów

      Dopracuj i podkreśl swoje bokobrody i wąsy za pomocą wysuwanego trymera, aby dopełnić swój wygląd

      Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

      Otwieranie jednym dotknięciem ułatwia czyszczenie

      Głowica goląca otwiera się po naciśnięciu przycisku, co umożliwia wyczyszczenie jej pod bieżącą wodą.

      Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczne golenie

      Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczne golenie

      Ergonomiczny, gumowy uchwyt gwarantuje wygodę i pewny chwyt, nawet gdy jest mokry

      1-poziomowy wskaźnik akumulatora informuje, kiedy konieczne jest ładowanie

      1-poziomowy wskaźnik akumulatora informuje, kiedy konieczne jest ładowanie

      Nie daj się zaskoczyć przez rozładowany akumulator. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora informuje, czy akumulator jest bliski rozładowania, rozładowany lub ładuje się.

      Wygodne ładowanie

      Wygodne ładowanie

      Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświeca firmie Philips, dotyczy wszystkich aspektów produktu. Nasz cel to redukcja odpadków i zminimalizowanie liczby zasilaczy USB, które trafiają na rynek. Jeśli taki zasilacz jest Państwu potrzebny, odpowiedni model można zamówić za pośrednictwem strony: www.philips.com/support.

      Stworzone z myślą o Tobie i planecie

      Stworzone z myślą o Tobie i planecie

      Opakowanie tej golarki nie zawiera plastiku i zostało wykonane w 90 procentach z materiałów z recyklingu. Co więcej, nasza fabryka ostrzy jest w pełni zasilana energią ze źródeł odnawialnych.

      Wodoodporność ułatwia czyszczenie i umożliwia używanie pod prysznicem

      Wodoodporność ułatwia czyszczenie i umożliwia używanie pod prysznicem

      Możliwość płukania pod bieżącą wodą oraz golenia pod prysznicem. Klasa wodoszczelności IPX7 oznacza, że urządzenia można zanurzyć w wodzie na głębokość 1 metra na 30 minut.

      Specyfikacja techniczna

      • Akcesoria

        Konserwacja
        Nasadka zabezpieczająca
        W zestawie wysuwany trymer
        Tak

      • Moc

        Rodzaj baterii/akumulatora
        Litowo-jonowy
        Czas ładowania
        Pełne ładowanie trwa 1 godzinę
        Czas pracy
        60 minut/20 cykli golenia
        Szybkie ładowanie
        Tak, 5 minut

      • Konstrukcja

        Rączka
        Antypoślizgowy, gumowy uchwyt
        Kolor
        Ciemnoniebieski

      • Serwis

        Wymienna głowica
        Aby uzyskać najlepsze rezultaty, głowice golące należy wymieniać co 24 miesiące. Należy używać wymiennych głowic SH30, sprzedawanych oddzielnie.
        2 lata gwarancji
        Tak

      • Efektywność golenia

        System golenia
        • System ostrzy PowerCut
        • 27 samoostrzących się ostrzy
        • 55 000 cięć/min
        Dopasowująca się do kształtu ciała
        Głowice 5D Pivot i Flex

      • Łatwość użytkowania

        Czyszczenie
        • Otwieranie jednym dotknięciem
        • Możliwość mycia pod bieżącą wodą
        Na mokro i na sucho
        Golenie na mokro lub na sucho
        Ładowanie
        Ładowanie USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Wyświetlacz
        1-poziomowy wskaźnik akumulatora
        Działanie
        Tylko działanie akumulatorowe
        Produkt wodoodporny
        • Wodoodporność stopnia IPX7
        • Możliwość korzystania pod prysznicem

      • Technologia Skin Protect

        Ochrona skóry
        Antykorozyjny system golenia

      Badge-D2C

      Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

      Znajdź wskazówki dotyczące produktów, często zadawane pytania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
      Znajdź części zamienne i akcesoria

      Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

