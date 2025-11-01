Wyszukiwane terminy
Koszyk
W Twoim koszyku nie ma obecnie żadnych produktów.
S3144/00
Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
Golarka elektryczna serii 3000 firmy Philips do golenia na mokro i sucho zapewnia komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry. Głowice 5D Pivot i Flex, 27 samoostrzących się ostrzy PowerCut oraz możliwość używania na mokro i na sucho zawsze gwarantują świetne rezultaty.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
łącznie
recurring payment
Głowica odchyla się i obraca w pięciu kierunkach, dopasowując się do kształtu twarzy. Umożliwia to golenie tuż przy skórze, gwarantując dokładność i komfort nawet w przypadku wrażliwej skóry.
27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez dwa lata.
Wybierz wygodne golenie na sucho lub połącz z ulubioną pianką lub żelem, aby wykonać odświeżające golenie na mokro, nawet pod prysznicem.
Golarka została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie, które pozwala pewnie golić zarówno twarz, jak i głowę.
Wytrzymały akumulator litowo-jonowy naładuje się do pełna w ciągu godziny, co wystarcza na 20 cykli golenia. Musisz się szybko ogolić? Wystarczy 5-minutowe ładowanie.
Ostrza naszej golarki są wykonane z hipoalergicznej stali klasy chirurgicznej, co zapewnia ochronę przed korozją, zapobiega powstawaniu niedoskonałości i chroni Twoją skórę.
Dopracuj i podkreśl swoje bokobrody i wąsy za pomocą wysuwanego trymera, aby dopełnić swój wygląd
Głowica goląca otwiera się po naciśnięciu przycisku, co umożliwia wyczyszczenie jej pod bieżącą wodą.
Ergonomiczny, gumowy uchwyt gwarantuje wygodę i pewny chwyt, nawet gdy jest mokry
Nie daj się zaskoczyć przez rozładowany akumulator. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora informuje, czy akumulator jest bliski rozładowania, rozładowany lub ładuje się.
Idea zrównoważonego rozwoju, która przyświeca firmie Philips, dotyczy wszystkich aspektów produktu. Nasz cel to redukcja odpadków i zminimalizowanie liczby zasilaczy USB, które trafiają na rynek. Jeśli taki zasilacz jest Państwu potrzebny, odpowiedni model można zamówić za pośrednictwem strony: www.philips.com/support.
Opakowanie tej golarki nie zawiera plastiku i zostało wykonane w 90 procentach z materiałów z recyklingu. Co więcej, nasza fabryka ostrzy jest w pełni zasilana energią ze źródeł odnawialnych.
Możliwość płukania pod bieżącą wodą oraz golenia pod prysznicem. Klasa wodoszczelności IPX7 oznacza, że urządzenia można zanurzyć w wodzie na głębokość 1 metra na 30 minut.
Akcesoria
Moc
Konstrukcja
Serwis
Efektywność golenia
Łatwość użytkowania
Technologia Skin Protect
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.
Zobacz też:
Golenie twarzy bez podrażnień – jak to zrobić?
Zobacz więcej
Golenie na sucho i mokro
Zobacz więcej
Jak uzyskać efekt idealnie gładkiej skóry podczas golenia?
Zobacz więcej