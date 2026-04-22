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  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
  • Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry

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Golarka Seria 3000Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

S3143/00

4.7
| (429) Opinie | 94% poleca ten produkt
Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry
Golarka elektryczna serii 3000 firmy Philips do golenia na mokro i sucho zapewnia komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry. Głowice 5D Pivot i Flex, 27 samoostrzących się ostrzy PowerCut oraz możliwość używania na mokro i na sucho zawsze gwarantują świetne rezultaty.
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

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Golarka Seria 3000 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Golarka Seria 3000
Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

249,00 zł

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    Wymienne głowice golące

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249,00 zł

Z technologią SkinProtect

Komfortowe i dokładne golenie wrażliwej skóry

  • Głowice 5D Pivot i Flex

  • Ostrza PowerCut

  • Golenie na mokro i na sucho

  • Antykorozyjny system golenia

Głowice 5D Pivot i Flex idealnie dopasowują się do kształtu twarzy

Głowice 5D Pivot i Flex idealnie dopasowują się do kształtu twarzy

Głowica odchyla się i obraca w pięciu kierunkach, dopasowując się do kształtu twarzy. Umożliwia to golenie tuż przy skórze, gwarantując dokładność i komfort nawet w przypadku wrażliwej skóry.

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

Ostrza PowerCut zapewniają niezmiennie dokładne golenie

27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez dwa lata.

Odpowiednia do golenia głowy

Odpowiednia do golenia głowy

Golarka została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie, które pozwala pewnie golić zarówno twarz, jak i głowę.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

429

Opinie

94%

poleca ten produkt

22/04/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka

Bardzo dobry wybór. Maszynka goli dokładnie. Nie goliłem się jeszcze na mokro, więc trudno powiedzieć. Ogólnie ok.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3242/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Date of Use 2026-04-03

23/09/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Opinia

Podobnie jak poprzedni produkt firmy Philips,do tej pory sprawdza się świetnie !

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3143/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

06/09/2024

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Produkt spełnia moje oczekiwania

Do tej pory korzystałem ze starszego produktu firmy Philips 7300 series. Niestety ostrza są już wykorzystane. Nabyłem nowy Państwa produkt, który spełnia moje oczekiwania. Doskonale strzyże zarost. Dopasowuje się do obrysu twarzy.

Zalety

bardzo dobre strzyżenie zarostu, dopasowywanie się do obrysu twarzy

Wady

ciężar

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000 S3244/12 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 