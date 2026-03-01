Golarka Seria 1000

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Ten produkt
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Ostrza PowerCut
Głowice 4D Flex
Otwieranie jednym dotknięciem
27 samoostrzących się ostrzy ścina każdy włos tuż przy skórze, zapewniając gładkie golenie za każdym razem. Nasze samoostrzące się ostrza zachowują jakość porównywalną z pierwszym dniem użytkowania przez dwa lata.
Głowice golące wychylają się w czterech kierunkach, aby zagwarantować równomierne golenie i chronić Twoją skórę przed zacięciami i skaleczeniami.
Golarka została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie, które pozwala pewnie golić zarówno twarz, jak i głowę.
4.6
z 5
618
Opinie
93%
poleca ten produkt
WaryjatWwa
01/03/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Lux
Dobra maszynka. Pojechałem po ostrza do innej, a w cenie ostrzy kupiła tą. Dla mnie się podoba. Gładko i szybko goli.
Zalety
Cena do jakości golenia
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Krystian Dąbała
08/01/2026
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jedna z lepszych golarek jakie kolwiek używałem Zbiera zarost równo i nie ciągnie Za zarost
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3003/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Kris05
28/09/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Jak narazie golarka sprawuję się bez zarzutu. Spełnia swoją rolę.
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Przegląd ten został wykonany dla Golarka Seria 3000X X3002/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.