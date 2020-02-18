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  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie
  • Wygodne i łatwe golenie

Produkcja zakończona

Shaver series 3000Golarka elektryczna do golenia na sucho

S3520/06

4.5
| (335) Opinie | 96% poleca ten produkt
Wygodne i łatwe golenie
Golarka Shaver Series 3000 to łatwe i wygodne golenie w przystępnej cenie. 4-kierunkowe głowice Flex w połączeniu z systemem ostrzy ComfortCut gwarantują gładką skórę i wysoki poziom komfortu.
Poznaj wszystkie korzyści

Komfortowe golenie blisko skóry

Wygodne i łatwe golenie

  • System ostrzy ComfortCut

  • 4-kierunkowe głowice Flex

  • Wysuwany trymer

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho. Nasz system ostrzy ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Głowice poruszają się w 4 kierunkach, co ułatwia dokładne golenie

Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4 kierunkach dostosowują się do każdej krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu nawet na szyi i dolnej szczęce.

Stała, maksymalna moc przez lata

Stała, maksymalna moc przez lata

Dłuższe golenie po każdym ładowaniu. Golarka będzie mieć taką samą moc przez lata dzięki naszemu wydajnemu i efektywnemu akumulatorowi litowo-jonowemu.

Specyfikacja techniczna

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Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

335

Opinie

96%

poleca ten produkt

18/02/2020

Polska

Polska

Rewelacja

Tania i solidna, mam ja od okolo 8 lat, dalej świetnie działa.

Zalety

Dobry akumulator, nieawaryjna, wygodna w uzyciu, poręczna

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

26/01/2020

Polska

Polska

Fajna i niedroga

Moja trzecia golarka elektryczna i druga Philipsa. Dobra, niezawodna. Jedyny minus to długi czas ładowania. Lepiej kupić model z szybkim ładowaniem.

Zalety

Niedroga i niezawodna

Wady

Długi czas ładowania

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

20/06/2019

Polska

Polska

Super.

To moja czwarta maszynka tego typu. W końcu trafiłem na produkt który mogę szczerze polecić. Bateria trzyma ok. miesiąca.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie