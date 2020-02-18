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Produkcja zakończona
System ostrzy ComfortCut
4-kierunkowe głowice Flex
Wysuwany trymer
Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho. Nasz system ostrzy ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu został zaprojektowany z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.
Głowice Flex poruszające się niezależnie w 4 kierunkach dostosowują się do każdej krzywizny twarzy i ułatwiają golenie zarostu nawet na szyi i dolnej szczęce.
Dłuższe golenie po każdym ładowaniu. Golarka będzie mieć taką samą moc przez lata dzięki naszemu wydajnemu i efektywnemu akumulatorowi litowo-jonowemu.
4.5
z 5
335
Opinie
96%
poleca ten produkt
Mateusz88K
18/02/2020
Polska
Rewelacja
Tania i solidna, mam ja od okolo 8 lat, dalej świetnie działa.
Zalety
Dobry akumulator, nieawaryjna, wygodna w uzyciu, poręczna
Wady
Brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
rafalJG
26/01/2020
Polska
Fajna i niedroga
Moja trzecia golarka elektryczna i druga Philipsa. Dobra, niezawodna. Jedyny minus to długi czas ładowania. Lepiej kupić model z szybkim ładowaniem.
Zalety
Niedroga i niezawodna
Wady
Długi czas ładowania
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6927/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
pletwonurek2
20/06/2019
Polska
Super.
To moja czwarta maszynka tego typu. W końcu trafiłem na produkt który mogę szczerze polecić. Bateria trzyma ok. miesiąca.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 3000 HQ6906/16 Golarka elektryczna do golenia na sucho