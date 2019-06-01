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Produkcja zakończona
System ostrzy ComfortCut
5-kierunkowe głowice Flex
5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.
Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.
Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.
4.6
z 5
7
Opinie
86%
poleca ten produkt
sliniak11
01/06/2019
Polska
fajny produkt
golarka jest tym czego juz od dawna szukałem, ergonomiczna i funkcjonalna dokładna i szybka... polecam
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro
voron65
20/10/2020
Україна
Советую тем у кого раздражение.
После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Yanet
04/07/2019
Україна
Чудова бритва
Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.