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Wszystkie serie

  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
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  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
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  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
  • Dokładne golenie. Oszczędność czasu.

Produkcja zakończona

Shaver series 5000Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

S5080/03

4.6
| (7) Opinie | 86% poleca ten produkt
Dokładne golenie. Oszczędność czasu.
Golarka S5000 skraca czas golenia dzięki wydajnemu systemowi ostrzy ComfortCut i głowicom nadającym się do mycia.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Dokładne golenie. Oszczędność czasu.

  • System ostrzy ComfortCut

  • 5-kierunkowe głowice Flex

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

Głowice poruszają się w 5 kierunkach, zapewniając szybkie i dokładne golenie

5-kierunkowe głowice o 5 niezależnych ruchach gwarantują bliski kontakt ze skórą w celu zapewnienia szybkiego i dokładnego golenia nawet na linii szyi i szczęki.

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Zaokrąglone krawędzie płynnie przesuwają się po skórze, zapewniając bezpieczne golenie

Skorzystaj z możliwości wygodnego golenia na sucho lub na mokro. Nasze ostrza ComfortCut z głowicami o okrągłym profilu zostały zaprojektowane z myślą o łatwym przesuwaniu się po skórze i jej ochronie przed zadraśnięciami i skaleczeniami.

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Dzięki uszczelnieniu Aquatec możesz wybrać wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro

Wybierz preferowany sposób golenia. Uszczelnienie Aquatec umożliwia wybór szybkiego, a jednocześnie komfortowego golenia na sucho lub golenia na mokro — z użyciem żelu lub pianki — nawet pod prysznicem.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.6

z 5

7

Opinie

86%

poleca ten produkt

4
3
1

01/06/2019

Polska

Polska

fajny produkt

golarka jest tym czego juz od dawna szukałem, ergonomiczna i funkcjonalna dokładna i szybka... polecam

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Golarka elektryczna S5000, golenie na sucho i mokro

20/10/2020

Україна

Україна

Советую тем у кого раздражение.

После использования бритвы ,наконец то пропало раздражение на лице.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

04/07/2019

Україна

Україна

Чудова бритва

Купували чоловіку як подарунок до свята святого миколая. З грудня 2018 по сьогоднішній день жодних нарікань, а лише саме задоволення від використання. В нього дуже чутлива шкіра, схильна до подразнень. З використанням цієї бритви забув навіть, що така проблема була. Ну а я задоволена, що поцілунки стали м'якіші))

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 5000 S5080/03 Електробритва для вологого та сухого гоління

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 