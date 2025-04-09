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Shaver series 7000 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
S7310/12
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Instrukcja obsługi
Wszystko (13)
Z którym systemem jest zgodna golarka Philips?
Co oznaczają symbole na golarce Philips serii 7000?
Co oznaczają symbole na golarce Philips?
Czy można wymienić akumulator golarki Philips?
Jakich pianek i żelów można używać z golarką Philips?
Precyzyjny trymer
Shaver Etui
Shavers Podstawka uniwersalna
Shaver series 7000Głowice golące
ShaversKorpus szczotki
SmartClick accessorySzczoteczka do oczyszczania twarzy
Uchwyt głowicy golącej
Shaver series 7000Wspornik i uchwyty głowic golących
ShaverPrecyzyjny trymer
Nasadka zabezpieczająca
ShaversSzczoteczka do oczyszczania
Zasilacz sieciowy HQ8505
System Philips SmartClean przepełnia się
Wtyczka ładowarki nie pasuje do stacji Philips SmartClean
System Philips SmartClean nie działa
Golarka Philips się nie ładuje