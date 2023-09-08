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Produkcja zakończona
Pierścienie SkinGlide
Ostrza GentlePrecisionPRO
Trymer do brody SmartClick
Bardziej komfortowe golenie dzięki zapobiegającym tarciu pierścieniom SkinGlide pokrytym mikrogranulkami. Tysiące przypominających szkło kuleczek umożliwia zmniejszenie tarcia pomiędzy golarką a skórą. Dzięki temu golarka gładko i bez trudu przesuwa się po skórze i zapobiega jej podrażnieniom.
Unowocześniony system tnący jest wyposażony w technologię ochrony skóry, która umożliwia golenie zarostu bez podrażnień. Ostrza w kształcie litery V kierują skórę z dala od ostrzy, aby golenie było łagodne i dokładne — nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.
Głowice naszej golarki z łatwością wyginają się w 5 kierunkach, płynnie dopasowując się do kształtu twarzy. Skóra jest mniej napięta, a do dokładnego golenia nie potrzeba dużego nacisku.
Nagrody
4.4
z 5
545
Opinie
88%
poleca ten produkt
Jurek Jurek
08/09/2023
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Golarka s7310
Na Razie mogą tylko chwalić jest ok pozdrawiam .....
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7310/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7310/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
MARK2004
15/03/2022
Polska
Idealny i bez podrażnień
Bardzo dobry model, który dopasowuje się do kształtu twarzy, nie podrażnia skóry. Zestaw posiada system do czyszczenia który sprawdza się idealnie, poza tym ma przydatny futerał podróżny
Zalety
Wytrzymały akumulator, dobre ostrza, zestaw posiadający wszystko co jest potrzebne
Wady
Trudno dostępne ostrza
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7720/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7720/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Piotruś78
13/03/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Super golarka!!!
Golarka rewelacyjnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Głowica goląca gładko przesuwa się po skórze i nie powoduje podrażnień, które często u mnie występowały po goleniu. Noże bardzo ostre i precyzyjne. Maszynka łatwa w czyszczeniu. Bardzo solidnie wykonana i mega ładnie wyglądająca. Polecam wszystkim, którzy mają wrażliwą skórę.
Zalety
Dokładność, delikatność, solidność wykonania, ładny wygląd.
Wady
Nie znalazłem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7520/41 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7520/41 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Najlepsza golarka firmy Philips do skóry wrażliwej — w porównaniu z innymi golarkami firmy Philips