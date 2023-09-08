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Wszystkie serie

  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
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  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
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  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
  • Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.

Produkcja zakończona

Shaver series 7000Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

S7530/50

4.4
| (545) Opinie | 88% poleca ten produkt

2 Nagrody

Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
Zwiększ bezpieczeństwo golenia. Specjalnie zaprojektowana z myślą o delikatnej ochronie skóry golarka Philips Shaver Series 7000 jest wyposażona w pierścienie Comfort z unikatową powłoką z mikrogranulkami, która zapewnia dokładne golenie dla skóry wrażliwej.
Poznaj wszystkie korzyści
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Marka golarek elektrycznych nr 1 na świecie1

Efekt: Gładka skóra bez podrażnień.

Series 7000. Dokładne golenie dla skóry wrażliwej.

  • Pierścienie SkinGlide

  • Ostrza GentlePrecisionPRO

  • Szczot. do oczyszcz. i trymer do brody

Pierścienie SkinGlide z zapobiegającą tarciu powłoką zapewniają gładki poślizg

Pierścienie SkinGlide z zapobiegającą tarciu powłoką zapewniają gładki poślizg

Bardziej komfortowe golenie dzięki zapobiegającym tarciu pierścieniom SkinGlide pokrytym mikrogranulkami. Tysiące przypominających szkło kuleczek umożliwia zmniejszenie tarcia pomiędzy golarką a skórą. Dzięki temu golarka gładko i bez trudu przesuwa się po skórze i zapobiega jej podrażnieniom.

Ostrza golą dokładnie i chronią skórę nawet w przypadku 3-dniowego zarostu

Ostrza golą dokładnie i chronią skórę nawet w przypadku 3-dniowego zarostu

Unowocześniony system tnący jest wyposażony w technologię ochrony skóry, która umożliwia golenie zarostu bez podrażnień. Ostrza w kształcie litery V kierują skórę z dala od ostrzy, aby golenie było łagodne i dokładne — nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.

5-kierunkowe głowice Flex dopasowują się do kształtu twarzy przy lżejszym nacisku

5-kierunkowe głowice Flex dopasowują się do kształtu twarzy przy lżejszym nacisku

Głowice naszej golarki z łatwością wyginają się w 5 kierunkach, płynnie dopasowując się do kształtu twarzy. Skóra jest mniej napięta, a do dokładnego golenia nie potrzeba dużego nacisku.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

545

Opinie

88%

poleca ten produkt

08/09/2023

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Golarka s7310

Na Razie mogą tylko chwalić jest ok pozdrawiam .....

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7310/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7310/12 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

15/03/2022

Polska

Polska

Idealny i bez podrażnień

Bardzo dobry model, który dopasowuje się do kształtu twarzy, nie podrażnia skóry. Zestaw posiada system do czyszczenia który sprawdza się idealnie, poza tym ma przydatny futerał podróżny

Zalety

Wytrzymały akumulator, dobre ostrza, zestaw posiadający wszystko co jest potrzebne

Wady

Trudno dostępne ostrza

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7720/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7720/26 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

13/03/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Super golarka!!!

Golarka rewelacyjnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Głowica goląca gładko przesuwa się po skórze i nie powoduje podrażnień, które często u mnie występowały po goleniu. Noże bardzo ostre i precyzyjne. Maszynka łatwa w czyszczeniu. Bardzo solidnie wykonana i mega ładnie wyglądająca. Polecam wszystkim, którzy mają wrażliwą skórę.

Zalety

Dokładność, delikatność, solidność wykonania, ładny wygląd.

Wady

Nie znalazłem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7520/41 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7520/41 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro

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Przypisy

  1. Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r. 

  1. Najlepsza golarka firmy Philips do skóry wrażliwej — w porównaniu z innymi golarkami firmy Philips

  2. 91% badanych zauważyło, że korzystanie z golarki Philips S7000 ze szczoteczką do oczyszczania powoduje mniej podrażnień skóry — testy przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wśród niezadowolonych użytkowników golarek