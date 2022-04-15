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Produkcja zakończona
Pierścienie SkinGlide
Ostrza GentlePrecision
Czujnik BeardAdapt
Osobisty Plan Golenia
Gładszy poślizg podczas golenia dzięki zaawansowanej technologii mikrogranulek Philips. Zainspirowane zasadami szybownictwa w aerodynamice pierścienie golarki są pokryte tysiącami kuleczek, które przypominają szkło, aby zapewnić maksymalny komfort dla skóry.
Golarka elektryczna do skóry wrażliwej jest wyposażona w ostrza GentlePrecision, które minimalizują szarpanie i ciągnięcie skóry oraz konieczność powtarzania golenia w tych samych miejscach. Nawet w przypadku 3-dniowego zarostu.
Ta golarka elektryczna jest wyposażona w czujnik BeardAdapt, który wykrywa gęstość brody. Następnie automatycznie dostosowuje moc do danego zadania. To proste.
4.7
z 5
194
Opinie
95%
poleca ten produkt
Jagrob102
15/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Super golarka :)
Bardzo dobra golarka, dobry akumulator starcza na 2 tygodnie spokojnie
Zalety
Doskonale goli
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Wejmutka
16/12/2020
Polska
Spenia moje wymagania
Golarka używana codziennie, jest bardzo dobra nie podrażnia skóry. Ogólnie jestem bardzo zadowolony i mogę szczerz polecić ten sprzęt innym.
Zalety
nie podrażniaskóry - długo trzyma bateria - wygodna podczas korzystania
Wady
brak
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7940/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Kris131
12/05/2020
Polska
Rewelacyjna
Bardzo dobra , najlepsza golarka Philipsa jaką używałem do tej pory
Zalety
dokałdna, szybka , komunikacja z telefonem
Wady
brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7930/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Shaver series 7000 S7930/16 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Źródło: Euromonitor International Limited; wolumen sprzedaży detalicznej według definicji kategorii golarek do ciała, dane z 2024 roku, badanie przeprowadzone w październiku 2024 r.