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Produkcja zakończona
SA3CNT16K/12
Mnóstwo aplikacji i gier na wyciągnięcie palca
GoGear Connect jest idealnym przenośnym urządzeniem multimedialnym. Oferuje możliwość pobrania szerokiego wachlarza aplikacji i gier pod system Android oraz bogaty dźwięki ze słuchawek z izolacją szumów dzięki systemowi FullSound i dźwiękowi przestrzennemu w filmach. Odtwarzacz ma też zintegrowany głośnik o dużej mocy.
Connect 3
16 GB*
Wystarczy kliknąć ikonę w odtwarzaczu GoGear, aby za pośrednictwem połączenia Wi-Fi połączyć się z witryną Android Market i rozpocząć wyszukiwanie aplikacji różnych twórców. Pobieraj gry, narzędzia i książki elektroniczne oraz aplikacje umożliwiające personalizację odtwarzacza GoGear – za darmo lub za drobnymi opłatami. Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia intuicyjne przeglądanie aplikacji, które można sortować według oceny, kategorii lub popularności. Pobieraj aplikacje bezpośrednio do odtwarzacza GoGear, aby od razu z nich korzystać. Z odtwarzaczem GoGear każde wyjście z domu stanie się fascynującą wycieczką.
Innowacyjna technologia FullSound firmy Philips wiernie przywraca skompresowanej muzyce MP3 szczegóły dźwiękowe, a ponadto wzbogaca je, zapewniając dźwięk o jakości płyty CD. Działając w oparciu o algorytm końcowego przetwarzania dźwięku, technologia FullSound łączy w sobie naszą wiedzę w dziedzinie odtwarzania muzyki z możliwościami cyfrowej obróbki sygnału (DSP) najnowszej generacji. Pozwala to uzyskać głębsze i dynamiczniejsze tony niskie, zwiększoną ostrość głosu i dźwięku instrumentów oraz ogromne bogactwo szczegółów. Odkryj na nowo naturalne brzmienie muzyki skompresowanej do formatu MP3, które poruszy Twoją duszę i porwie Cię do tańca.
Dźwięk przestrzenny dla filmów do zaawansowana technologia audio, która bezpośrednio analizuje każde źródło dźwięku na filmie lub ścieżce dźwiękowej wideo w celu odtworzenia naturalnej sceny dźwiękowej z indywidualnie i dokładnie zlokalizowanymi elementami dźwiękowymi. Przetworzone elementy dźwiękowe są następnie bezpośrednio dostarczane do każdego ucha dzięki słuchawkom dousznym. Dźwięk przestrzenny dla filmów wytwarza naturalną przestrzeń akustyczną na podstawie aktualnej zawartości ścieżki dźwiękowej. W rezultacie słuchacz znajduje się w samym środku akcji i jest wręcz odurzony dźwiękiem — tak, jak chciał tego inżynier dźwięku.
Opinie
Pojemność przy założeniu 4-minutowej długości utworu i kompresji 64 kb/s w formacie WMA lub 128 kb/s w formacie MP3.
Prędkość przesyłania może się różnić w zależności od systemu operacyjnego i konfiguracji oprogramowania.
1 GB = 1 miliard bajtów; faktyczna pojemność pamięci będzie mniejsza.
Od firmy Philips