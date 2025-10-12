Dostęp do tysięcy aplikacji i gier za pośrednictwem sklepu Android Market.

Wystarczy kliknąć ikonę w odtwarzaczu GoGear, aby za pośrednictwem połączenia Wi-Fi połączyć się z witryną Android Market i rozpocząć wyszukiwanie aplikacji różnych twórców. Pobieraj gry, narzędzia i książki elektroniczne oraz aplikacje umożliwiające personalizację odtwarzacza GoGear – za darmo lub za drobnymi opłatami. Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia intuicyjne przeglądanie aplikacji, które można sortować według oceny, kategorii lub popularności. Pobieraj aplikacje bezpośrednio do odtwarzacza GoGear, aby od razu z nich korzystać. Z odtwarzaczem GoGear każde wyjście z domu stanie się fascynującą wycieczką.