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Produkcja zakończona
Poruszający rytm, oszałamiające światła
Przygotuj się na niesamowite rytmy! Głośnik Philips ShoqBox SB300 emituje potężne, pulsujące basy z wykorzystaniem dwóch promienników. Dźwiękom towarzyszą światła, które podkreślają rytm i jeszcze bardziej zwiększają poziom energii. Głośnik jest wytrzymały, odporny na wstrząsy i wodoodporny — rozkręcisz imprezę w dowolnym miejscu.
Bluetooth®
Wodoodporny, odporny na wstrząsy
Wielokolorowe światła
Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.
Wejdź do strefy światła i poczuj na sobie działanie pulsujące rytmów i jaskrawych świateł. Kolory pulsują w rytm muzyki, ożywiając ją i wprowadzając imprezę w nowy wymiar. Jeśli zaś wolisz tańczyć w ciemnościach, nie ma problemu — po prostu użyj przełącznika i wyłącz podświetlenie.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.
4.9
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
ajazz
10/07/2021
Polska
Dżwięk rewelacyjny.
Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.
Zalety
Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.
Wady
Przydałoby się radio FM
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2021-06-10
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Data użycia 2021-06-10
Jerzydian
27/05/2018
Polska
Mały wymiarami ale mocny
1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Maxiss
28/12/2017
Polska
Bardzo dobra jakość dżwięku !
Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy