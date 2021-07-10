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Produkcja zakończona

ShoqBoxprzenośny głośnik bezprzewodowy

SB300B/00

4.9

| (9) Opinie | 100% poleca ten produkt

Poruszający rytm, oszałamiające światła

Przygotuj się na niesamowite rytmy! Głośnik Philips ShoqBox SB300 emituje potężne, pulsujące basy z wykorzystaniem dwóch promienników. Dźwiękom towarzyszą światła, które podkreślają rytm i jeszcze bardziej zwiększają poziom energii. Głośnik jest wytrzymały, odporny na wstrząsy i wodoodporny — rozkręcisz imprezę w dowolnym miejscu.

Poznaj wszystkie korzyści

Poruszający rytm, oszałamiające światła

  • Bluetooth®

  • Wodoodporny, odporny na wstrząsy

  • Wielokolorowe światła

Wbudowany akumulator podtrzyma intensywność imprezy

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Podświetl muzykę! Wielokolorowe światła pulsują w rytm muzyki

Podświetl muzykę! Wielokolorowe światła pulsują w rytm muzyki

Wejdź do strefy światła i poczuj na sobie działanie pulsujące rytmów i jaskrawych świateł. Kolory pulsują w rytm muzyki, ożywiając ją i wprowadzając imprezę w nowy wymiar. Jeśli zaś wolisz tańczyć w ciemnościach, nie ma problemu — po prostu użyj przełącznika i wyłącz podświetlenie.

Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia przychodzącego muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

9

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

10/07/2021

Polska

Polska

Dżwięk rewelacyjny.

Jak na rozmiary to głośniczek wydobywa piękne, czyste dżwięki. Jestem bardzo mile zaskoczony. Jakość wykonania bez zarzutów.

Zalety

Czyste, pełne dżwięki. Atrakcyjny design.

Wady

Przydałoby się radio FM

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2021-06-10

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Data użycia 2021-06-10

27/05/2018

Polska

Polska

Mały wymiarami ale mocny

1. Zasięg BT 20m realny 2. Bass bardzo przyjemny nie harczy 3. Głośny 4. Wodoodporny sprawdzone 5. Długo gra na jednym ładowaniu 6. Upadł z 1.5 m i nic mu nie jest 7. Ładny wygląd Na wypady za miasto czy w góry w sam raz

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

28/12/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra jakość dżwięku !

Jestem bardzo mile zaskoczony siłą brzmienia tego małego głośniczka. Z łatwością nagłośnił 23m2 pokój. Solidne wykonanie, plastiki dobrze spasowane, nic nie trzeszczy. Głośnik odtwarza dźwięk podczas ładowania - działa normalnie jak na kablu zasilającym. Ogólnie mocny, zgrabny skurczybyk :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla ShoqBox SB300B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie