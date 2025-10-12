ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie prezentujące zdalne sterowanie
  • Zdjęcie opakowania

Produkcja zakończona

Bezprzewodowe słuchawki Hi-Fi

SBCHC8441/00

W zestawie 2 pary słuchawek

Koniec przejmowania się kablami — teraz masz pełną swobodę poruszania się i słuchania muzyki przez stereofoniczne słuchawki bezprzewodowe FM. Oferujemy również dodatkowe słuchawki dla drugiej osoby.

Poznaj wszystkie korzyści

Bezprzewodowy

W zestawie 2 pary słuchawek

3-kierunkowa regulacja zapewnia lepsze dopasowanie i jakość basów

Ciesz się wygodą i lepszą jakością niskich tonów dzięki regulowanym w 3 kierunkach elementom nausznym, które naturalnie dopasowują się do kształtu uszu.

Lekka konstrukcja zwiększa komfort i umożliwia dłuższą eksploatację.

Wytrzymałe i lekkie materiały o wysokiej jakości wykorzystane w tych słuchawkach Philips zwiększają wygodę w czasie długotrwałego użytkowania.

Kontrola ALC zapobiega słyszalnym zniekształceniom dzwięków sygnałów wejść.

Inteligentny obwód elektroniczny zapewnia automatyczne dostosowanie sygnału wejściowego dźwięku do odpowiedniego poziomu, co pozwala na redukcję zakłóceń.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie