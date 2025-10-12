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Produkcja zakończona
SBCMC8650/00
30 m zasięgu bezprzewodowego
Ten mikrofon bezprzewodowy łączy w sobie wydajność i swobodę ruchu, które można wykorzystać do ożywienia każdej okazji
Systemy bezprzewodowe korzystające z fal średniej częstotliwości (UHF) zapewniają czysty odbiór, zatem kable nigdy nie będą już ograniczeniem. Chodź i siadaj gdzie Ci się podoba i zapomnij o potykaniu się o kabel od słuchawek.
Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.
Czujnik mikrofonu jest jednakowo czuły na dźwięk ze wszystkich kierunków.
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