Technologia bezprzewodowa zapewniająca swobodę ruchu

Systemy bezprzewodowe korzystające z fal średniej częstotliwości (UHF) zapewniają czysty odbiór, zatem kable nigdy nie będą już ograniczeniem. Chodź i siadaj gdzie Ci się podoba i zapomnij o potykaniu się o kabel od słuchawek.