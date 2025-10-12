ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy
  • Zdjęcie prezentujące produkt z przodu
  • Zdjęcie opakowania
  • Obraz podstawowy

Produkcja zakończona

Mikrofony bezprzewodowe

SBCMC8650/00

30 m zasięgu bezprzewodowego

Ten mikrofon bezprzewodowy łączy w sobie wydajność i swobodę ruchu, które można wykorzystać do ożywienia każdej okazji

Poznaj wszystkie korzyści

30 m zasięgu bezprzewodowego

Technologia bezprzewodowa zapewniająca swobodę ruchu

Systemy bezprzewodowe korzystające z fal średniej częstotliwości (UHF) zapewniają czysty odbiór, zatem kable nigdy nie będą już ograniczeniem. Chodź i siadaj gdzie Ci się podoba i zapomnij o potykaniu się o kabel od słuchawek.

Wybór między dwoma kanałami minimalizuje zakłócenia

Dzięki dwóm kanałom transmisyjnym zapewniona jest przyjemność słuchania, ponieważ można łatwo przełączać się do kanału o najlepszej jakości odbioru.

Zapis dźwięków ze wszystkich kierunków

Czujnik mikrofonu jest jednakowo czuły na dźwięk ze wszystkich kierunków.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Opinie

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać informacje promocyjne — w oparciu o moje preferencje i zachowania — dotyczące produktów, usług i promocji firmy Philips oraz wydarzeń z nią związanych. Mogę łatwo anulować subskrypcję w dowolnym czasie!

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie