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  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
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  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
  • Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

Produkcja zakończona

Lumea EssentialZestaw do depilacji światłem (IPL)

SC1991/00

4.5
| (1180) Opinie | 91% poleca ten produkt

1 Nagroda

Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
Zestaw do depilacji światłem IPL Philips Lumea potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.
Poznaj wszystkie korzyści

umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

  • Do użycia wyłącznie na ciele

  • Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min

  • Żywotność: &lt;gt/> 100 000 impulsów światła

  • Wyjątkowo długi przewód

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku

Skuteczność bez wysiłku

Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu

Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu

Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1180

Opinie

91%

poleca ten produkt

22/01/2026

Polska

Polska

Jest świetny

W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

15/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super produkt

Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

16/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały produkt

Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie