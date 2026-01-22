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Raty 3x0% z Klarna
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Produkcja zakończona
Do użycia wyłącznie na ciele
Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min
Żywotność: <gt/> 100 000 impulsów światła
Wyjątkowo długi przewód
Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.
Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.
Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 ochotników i ochotniczek.
Nagrody
4.5
z 5
1180
Opinie
91%
poleca ten produkt
RybkaOkon
22/01/2026
Polska
Jest świetny
W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Ona3
15/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super produkt
Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Adam.
16/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonały produkt
Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem