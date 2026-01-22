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  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
  • Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*

Lumea AdvancedUrządzenie IPL do depilacji światłem

SC1994/00

4.5
| (1180) Opinie | 91% poleca ten produkt

1 Nagroda

Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*
Technologia depilacji światłem Philips Lumea Advanced potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.
Poznaj wszystkie korzyści

Odbierz dodatkową gwarancję

Co najmniej 85% włosków mniej już po 3 zabiegach**

Ciesz się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*

  • Do ciała

  • Z czujnikiem odcienia skóry

  • Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min

Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami

Specjalistyczna technologia IPL do stosowania w domu, opracowana we współpracy z dermatologami

Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosa delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.

Sprawdzone bezpieczne i skuteczne zabiegi

Sprawdzone bezpieczne i skuteczne zabiegi

Obiektywne badania wykazały zmniejszenie ilości włosów o co najmniej 85% już po 3 zabiegach**. Pierwsze 4 zabiegi należy przeprowadzać co 2 tygodnie, a po tym czasie powinny już one przynieść pożądane rezultaty. Aby utrzymać te rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4 tygodnie. Po zaledwie 8 takich zabiegach można cieszyć się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*. Aby powiększyć, kliknij obraz w galerii u góry strony.

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów

Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie oraz łatwe i bezpieczne stosowanie w połączeniu z różnymi typami skóry i włosów. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL, urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasnym blond lub rudym, a także w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów i skóry.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-612375

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

1180

Opinie

91%

poleca ten produkt

22/01/2026

Polska

Polska

Jest świetny

W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

15/05/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

super produkt

Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

16/04/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Doskonały produkt

Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Przypisy

  1. Zmniejszenie ilości włosów na nogach o 71% (średnia) po pełnym cyklu (12 zabiegów), obiektywne badanie przeprowadzone na 48 kobietach w Holandii i Austrii

  2. Mierzone na nogach, 67% badanych z grupy 45 kobiet miało wynik 85% lub wyższy.