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Do ciała
Z czujnikiem odcienia skóry
Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min
Termin IPL to skrót oznaczający technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosa delikatnymi impulsami światła, co stymuluje mieszek włosowy do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie włosy naturalnie wypadają, a ich odrost zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia. Zabieg zapobiegający odrastaniu włosów jest bezpieczny i łagodny, nawet jeśli jest przeprowadzany na delikatnych częściach ciała. Urządzenie Philips Lumea zostało przetestowane w warunkach klinicznych i opracowane we współpracy z dermatologami, aby umożliwić łatwe i efektywne przeprowadzanie zabiegów w domowym zaciszu.
Obiektywne badania wykazały zmniejszenie ilości włosów o co najmniej 85% już po 3 zabiegach**. Pierwsze 4 zabiegi należy przeprowadzać co 2 tygodnie, a po tym czasie powinny już one przynieść pożądane rezultaty. Aby utrzymać te rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4 tygodnie. Po zaledwie 8 takich zabiegach można cieszyć się gładką skórą przez co najmniej 3 miesiące*. Aby powiększyć, kliknij obraz w galerii u góry strony.
Philips Lumea Prestige zapewnia skuteczne działanie oraz łatwe i bezpieczne stosowanie w połączeniu z różnymi typami skóry i włosów. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze (ciemny blond, brąz, czarny) oraz różnych odcieni skóry (od bardzo jasnej po ciemnobrązową). Podobnie jak w przypadku innych zabiegów IPL, urządzenia Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasnym blond lub rudym, a także w przypadku bardzo ciemnej skóry. Wynika to z konieczności zachowania dużego kontrastu pomiędzy pigmentem włosów i skóry.
Nagrody
4.5
z 5
1180
Opinie
91%
poleca ten produkt
RybkaOkon
22/01/2026
Polska
Jest świetny
W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Ona3
15/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super produkt
Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Adam.
16/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonały produkt
Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Zmniejszenie ilości włosów na nogach o 71% (średnia) po pełnym cyklu (12 zabiegów), obiektywne badanie przeprowadzone na 48 kobietach w Holandii i Austrii
Mierzone na nogach, 67% badanych z grupy 45 kobiet miało wynik 85% lub wyższy.