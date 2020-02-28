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Lumea Advanced Urządzenie IPL do depilacji światłem
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SC1994/00
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Wszystko (18)
Czy można używać urządzenia Philips Lumea w czasie ciąży lub karmienia piersią?
Jakie są różnice między nasadkami Philips Lumea?
Czy korzystanie z urządzenia Philips Lumea wywołuje efekty uboczne?
Jak często należy korzystać z urządzenia Philips Lumea?
Jak przygotować się do korzystania z urządzenia Philips Lumea?
Lumea IPLSzmatka do czyszczenia
Lumea IPLZasilacz
Lumea IPLEtui
Korzystając z urządzenia Philips Lumea, odczuwam dyskomfort lub ból skóry
Urządzenie Philips Lumea nie emituje błysku
Nie ma oczekiwanych rezultatów używania Philips Lumea
Philips Lumea wydziela zapach spalenizny podczas użycia
Migają wskaźniki urządzenia Philips Lumea
Akumulator urządzenia Philips Lumea szybko się rozładowuje
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