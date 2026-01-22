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5 ręcznych ustawień intensywności
2 nasadki: do ciała i twarzy
Aplikacja Lumea IPL
Działanie sieciowe
Różne głowice przeznaczone do depilacji twarzy i ciała pracują z inną prędkością i precyzją, zapewniając delikatność zabiegu także we wrażliwych obszarach. Nasadka do twarzy zawiera wbudowany filtr światła gwarantujący dokładność.
Nasza bezpłatna aplikacja pomoże Ci zaplanować i zrealizować harmonogram zabiegów, a następnie poprowadzi Cię krok po kroku przez każdą sesję. Aplikację pobrało ponad 2,1 miliona użytkowników.
Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.
Nagrody
4.5
z 5
1180
Opinie
91%
poleca ten produkt
RybkaOkon
22/01/2026
Polska
Jest świetny
W pełni zasługuje na 5 gwiazdek. Jestem po 3 zabiegu i zostało bardzo mało wlosk9 Ów, efekty są świetne. Polecam :)
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Ona3
15/05/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
super produkt
Lumea działa bez zarzutów. Włoski stopniowo zanikają. Jest prosta w obsłudze. Aplikacja do urządzenia również jest przydatna.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Advanced SC1994/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Adam.
16/04/2025
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Doskonały produkt
Bardzo pozytywnie jestem zaskoczony. Stosowany zgodnie z instrukcją usuwa 99% owłosienia.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Przegląd ten został wykonany dla Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 Urządzenie IPL do depilacji światłem
Mediana redukcji owłosienia po 12 zabiegach: 82% na łydkach
Przy przestrzeganiu harmonogramu zabiegów. Obliczono w przypadku stosowania na łydkach, w okolicach bikini, pod pachami i na twarzy; żywotność lampy nie rozszerza 2-letniej gwarancji firmy Philips.