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Lumea IPL 7000 Series Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Lumea IPL 7000 SeriesUrządzenie IPL do depilacji światłem

SC1997/00

Lumea IPL 7000 Series Urządzenie IPL do depilacji światłem

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Instrukcje oraz dokumentacja

Instrukcja obsługi

  • PDF plik, 9.7 MB
  • 28 July 2023

Książka gwarancyjna

  • PDF plik, 931.7 kB
  • 24 June 2025

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