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Produkcja zakończona
Zapobiegaj odrastaniu włosów
Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na całym ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.
Do użycia wyłącznie na ciele
Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min
Żywotność: <gt/> 100 000 impulsów światła
Bezprzewodowa konstrukcja
Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a ich odrastanie zostaje wstrzymane. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.
Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po zaledwie dwóch zabiegach (w dwutygodniowym odstępie). Przy tej częstotliwości zabiegów optymalne rezultaty można uzyskać po upływie 4–5 tygodni. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy powtarzać zabiegi co 4–6 tygodni. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.
Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy rozległe badania konsumenckie z udziałem ponad 1500 ochotników.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
Nagrody
4.7
z 5
9
Opinie
100%
poleca ten produkt
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
LickyLollipop
26/06/2013
Polska
Idealny w kazdym calu.
Depilator testuję od kilku tygodni na takie partie ciała jak nogi, pachy, okolice bikini. Na wszystkie partie wykonałam pięć zabiegów. Już po drugim zabiegu włosy odrastały wolniej i stały się wyraźnie cieńsze i jaśniejsze. Z każdym kolejnym użyciem włosów ubywało, skóra stawała się gładsza i na tą chwilę włosków jest o 40-50 % mniej. Nie posiadam już wrastających włosków jak przy depilacji woskiem ani podrażnień po użyciu tradycyjnego depilatora. Także nie muszę wydawać pieniędzy na usługi kosmetyczne które po zakupie tego depilatora się szybko zwracają dzięki niskiej cenie. Wtedy musiałam korzystać z kilku rodzai depilacji abym choć w małym stopniu mogła być zadowolona. Teraz nie muszę się męczyć ponieważ do wszystkich partii ciała używam Philips Lumea. Mam ciemne włosy i jasną karnację i od dłuższego czasu szukałam idealnego rozwiązania aby pozbyć się niechcianego owłosienia. Teraz szczerze polecam Philips Lumea swoim koleżanką i mogę polecić każdej osobie która ma dość walki o gładką skórę. Samo użytkowanie depilatora jest niezwykle łatwe i wygodne. Depilator jest niezwykle poręczy, idealnie pasuje do dłoni, dzięki zabezpieczeniu nie ma możliwości "strzelenia" światłem w oko. Bądź gdy dostanie się w niepowołane dziecięce ręce nie zostanie użyty. Dzięki temu że jest bezprzewodowy mogę używać go przy oglądaniu telewizji ponieważ nie jest zbyt głośny. Co także jest ważne gdy posiada się małe dzieci które często już śpią gdy go używam. Dzięki etui które jest dołączone do zestawu mogę go ze sobą wszędzie zabrać. Kolejnym plusem jest to że nie trzeba wymieniać lamp , dokupować kremów itp. Bardzo szybko się ładuje więc nie trzeba długo czekać aż można będzie go znów używać gdy się rozładuje. Trwa to ok godziny. Zdecydowanie w przyszłości nie zrezygnuje z tego depilatora i z ogromną radością będę zachęcać do kupna Philips Lumea inne kobiety które chcą miło, łatwo i bezboleśnie pozbywać się owłosienia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)