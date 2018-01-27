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Produkcja zakończona
Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to nasze najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.
Do użycia wyłącznie na ciele
Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min
Żywotność: > 100 000 impulsów światła
Bezprzewodowa konstrukcja
Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.
Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.
Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.
Nagrody
4.7
z 5
38
Opinie
97%
poleca ten produkt
MaZa
27/01/2018
Polska
Najlepiej wydane pieniądze
Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Beata1292
26/06/2017
Polska
Zalety używania lasera
Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
bedik
23/09/2016
Polska
Zweryfikowany kupujący
Prezent dla Żony
Żona zadowolona, efekty na nogach rewelacyjne z pachami OK
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)