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Produkcja zakończona

LumeaZestaw do depilacji światłem (IPL)

SC2004/11

4.7

| (38) Opinie | 97% poleca ten produkt

1 Nagroda

Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to nasze najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.

Poznaj wszystkie korzyści

umożliwia uzyskanie gładkiej skóry w warunkach domowych

Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów

  • Do użycia wyłącznie na ciele

  • Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min

  • Żywotność: > 100 000 impulsów światła

  • Bezprzewodowa konstrukcja

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Ciesz się gładką skórą każdego dnia

Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.

Skuteczność bez wysiłku

Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.

Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu

Przystosowane do bezpiecznego korzystania w domu

Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.

Specyfikacja techniczna

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Nagrody

  • Obraz AWARD-612375

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

38

Opinie

97%

poleca ten produkt

1

27/01/2018

Polska

Polska

Najlepiej wydane pieniądze

Rewelacja! Depilator łatwy w użyciu. Pozwala na szybką i długotrwałą depilację. Odrastające włoski wyraźnie słabsze i mniej widoczne. Do tego żadnych podrażnień. Nie wróciłabym już nigdy do "tradycyjnej" depilacji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

26/06/2017

Polska

Polska

Zalety używania lasera

Lasera używam od 5-miesięcy raz na dwa tygodnie i jestem bardzo zadowolona z rezultatów działania lasera. Wloski stają sie słabe i wypadają co jest widoczne po trzech, czterech uzyciach. Skóra jest gładka i nie podrażniona tak jak po zwykłej depilacji maszynką. Laser polecam w 100% gdyż jest wart swojej ceny.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

23/09/2016

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Prezent dla Żony

Żona zadowolona, efekty na nogach rewelacyjne z pachami OK

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Lumea SC2004/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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