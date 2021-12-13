Philips Lumea Precision Plus SC 2006/11 - Skuteczność, Komfort, Wygoda Duże wrażenie na mnie wywarła skuteczność urządzenia Lumea Precision Plus SC 2006, które można użyć w domowym zaciszu. Zaznaczę, iż wcześniej korzystałam z depilacji w profesjonalnym gabinecie, a jeszcze wcześniej popularnych depilatorów wyrywających włos z odczuciem bólu. Lumea to intuicyjne urządzenie do trwałej fotodepilacji światłem pulsacyjnym, niejednorodnym, rozproszonym IPL, działającym na barwnik włosa i mieszek włosowy. Wiązka światła IPL powoduje uśpienie mieszka włosowego, co w rezultacie skutkuje brakiem wzrostu włosa. Urządzenie jest łatwe w użyciu, bezprzewodowe, posiada 2 nasadki, małą do twarzy i dużą do pozostałych części ciała – nogi, pachy, bikini. W skład wchodzi także ładowarka, ściereczka do czyszczenia i etui, aby wygodnie przechowywać zestaw lub zabrać ze sobą wszędzie. Przed zabiegiem dokładnie golimy okolice, które będą poddane fotodepilacji, włączamy urządzenie i ustawiamy poziom intensywności wiązki światła. Wygodna rękojeść urządzenia, zakres intensywności tzw. błysków od 1 do 5 to dodatkowy atut, a to, iż użyjemy błysku tylko wtedy, gdy urządzenie dokładnie przylega do ciała (zapala się zielone światło) daje nam poczucie bezpieczeństwa. Z łatwością możemy przesuwać nasadkę urządzenia po ciele w płynny sposób bez konieczności odsuwania od ciała i jest to na plus szybkości depilacji, którą możemy wykonywać wtedy, kiedy chcemy, o każdej porze dnia, w miejscu, w którym przebywamy. Bateria wystarcza na depilację strefy nogi, pachy, bikini. Wskaźnik poziomu naładowania baterii (kolor zielony/pomarańczowy) informuje o momencie, kiedy należy naładować urządzenie. Pełne ładowanie trwa ok.1,5 godziny. Częstotliwość depilowania co 2 tygodnie przez pierwsze 4 zabiegi, aby podtrzymać efekty powtarzamy co 1 do 2 miesięcy. Sam zabieg jest przyjemny, bez bólu. Nie miałam żadnych podrażnień i zaczerwienień skóry. U mnie po trzech zabiegach obserwuję, że włoski odrastają w mniejszej ilości i dużo delikatniejsze, bez wrastania ich w skórę, co dla każdej kobiety jest bardzo ważne. Z przyjemnością sięgam po Lumea, kiedy nadchodzi czas następnego zabiegu. Jeszcze kilka zabiegów i strefy depilowane staną się idealnie gładkie, co da mi poczucie komfortu i wygody. W mojej ocenie urządzenie Lumea daje wiele możliwości: bezbolesna depilacja, idealne jest to, że można używać do wielu stref, co umożliwiają różne nasadki, bez wrastających włosków, bez konieczności codziennej depilacji, inne metody depilacji idą do lamusa. Bezpieczeństwo użytkowania, skuteczność, oszczędność czasu depilacji w domu. Philips Lumea potrafi sprostać życzeniom wielu kobiet o gładkiej skórze na długi czas i do tego z satysfakcją gwarantowaną.