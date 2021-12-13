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Produkcja zakończona
Idealny sposób, aby zapobiec odrastaniu włosów
Zestaw do depilacji światłem Philips Lumea to najskuteczniejsze bezprzewodowe rozwiązanie IPL, które potrafi zdziałać cuda w zakresie zapobiegania odrastaniu włosów na ciele. Stosowane regularnie delikatne impulsy światła pozwalają zachować jedwabistą gładkość skóry każdego dnia.
Do stosowania na twarzy i ciele
Zabieg na dolnych partiach nóg: 15 min
Żywotność: <gt/> 140 000 impulsów światła
Bezprzewodowa konstrukcja
Urządzenie Philips Lumea kieruje impulsy światła do cebulek włosów. W rezultacie włosy w naturalny sposób wypadają, a proces ich odrastania zostaje zahamowany. Regularne powtarzanie zabiegu gwarantuje, że skóra pozostanie gładka każdego dnia.
Nasze badania kliniczne wykazały znaczne zmniejszenie ilości włosów po czterech zabiegach (w dwutygodniowych odstępach), co pozwala uzyskać gładką skórę. Aby utrzymać te wyniki, wystarczy doraźnie powtarzać zabiegi. Czas między zabiegami może się różnić w zależności od indywidualnego tempa wzrostu włosów.
Urządzenie Philips Lumea wykorzystuje innowacyjną technologię intensywnego światła impulsowego (Intense Pulsed Light, IPL) opartą na technologii wykorzystywanej w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Firma Philips dostosowała tę technologię tak, aby można było bezpiecznie i skutecznie korzystać z niej w domu. Firma Philips podjęła ścisłą współpracę z najlepszymi dermatologami, aby opracować przełomowy zestaw do depilacji. Przez ponad 10 lat prowadziliśmy szeroko zakrojone badania konsumenckie z udziałem ponad 2000 kobiet.
Nagrody
4.8
z 5
20
Opinie
95%
poleca ten produkt
NeLaa
13/12/2021
Polska
Produkt godny polecenia
Zasilanie akumulatorowo sieciowe to plus tego modelu. Pachy ok 2min, bikini ok 3min, nogi-łydki + kolana ok 25min
Zalety
Bezprzewodowość
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Data użycia 2020-12-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Data użycia 2020-12-13
Evanesca
10/10/2017
Polska
Wart swojej ceny
Urządzenia używam od kilku miesięcy. Mam ciemne włoski więc produkt doskonale się sprawdził. Pierwsze efekty w postaci zmniejszonej ilości dorastających włosków zauważyłam już w pierwszym miesiącu stosowania. Duży plus za brak bolesnosci wykonywanych zabiegów oraz zero wrastajacych włosków jak przy klasycznej depilacji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
magda8012
19/09/2017
Polska
super polecam
Kupując to urządzenie miałam mieszane uczucia czy aby na pewno działa. używam ok 4 miesięcy i mogę śmiało polecić . Różnica jest bardzo duża .Nogi wyglądają super ,znacznie zmniejszyła się ilość włosków.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Lumea Precision SC2006/11 Zestaw do depilacji światłem (IPL)