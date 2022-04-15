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VisaPure Essential Urządzenie do oczyszczania twarzy
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SC5278/13
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Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Jakich środków oczyszczających mogę używać z VisaPure?
Na urządzeniu VisaPure miga pomarańczowy wskaźnik
Kiedy należy wymienić szczoteczkę Philips VisaPure?
Jaka jest różnica między urządzeniami VisaPure (Essential) i VisaPure Advanced?
VisaPureSzczoteczka normalna
VisaPureSzczoteczka delikatna
VisaPureSzczoteczka bardzo delikatna
VisaPureSzczoteczka peelingująca
VisaPureSzczoteczka do cery z niedoskonałościami
Szczoteczka Philips VisaPure nie działa
Główka VisaPure Facial Cleanser jest uszkodzona