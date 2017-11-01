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  • Szczoteczka do cery z niedoskonałościami
  • Szczoteczka do cery z niedoskonałościami
  • Szczoteczka do cery z niedoskonałościami
  • Szczoteczka do cery z niedoskonałościami

VisaPureSzczoteczka do cery z niedoskonałościami

SC5994/00

5
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt
Szczoteczka do cery z niedoskonałościami
Szczoteczka do cery z niedoskonałościami redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe komórki naskórka, które mogą zablokować pory. Połączenie długiego i miękkiego włosia zapewnia delikatne oczyszczanie przystosowane do wymagań wrażliwej skóry ze skłonnością do wyprysków.
Poznaj wszystkie korzyści

Szczoteczka do cery z niedoskonałościami

  • Do cery z niedoskonałościami

  • Do codziennego użytku

  • Wymieniaj co 3 miesiące

  • Łatwa wymiana

Szczoteczka do typów cery ze skłonnością do wyprysków

Delikatne i efektywne oczyszczanie cery z niedoskonałościami. Szczoteczka usuwa martwe komórki naskórka i sebum skuteczniej niż w przypadku użycia samych dłoni, a jednocześnie jest bardzo delikatna dla wrażliwej skóry. Włosie szczoteczki jest cienkie i długie, a jego końcówki były polerowane dwukrotnie, dzięki czemu tarcie jest mniejsze, a oczyszczanie łagodniejsze. To bardzo delikatny sposób na uzyskanie czystej, zdrowo wyglądającej cery. Opracowano we współpracy z dermatologami.

Produkt opracowany we współpracy z dermatologami

Aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo stosowania na skórze skłonnością do niedoskonałości, w proces opracowywania szczoteczki zostali zaangażowani czołowi dermatolodzy.

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Lepsze wchłanianie produktów do pielęgnacji skóry

Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia VisaPure zapewnia efektywniejsze usuwanie pozostałości makijażu i martwych komórek naskórka. Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie