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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Do cery z niedoskonałościami
Do codziennego użytku
Wymieniaj co 3 miesiące
Łatwa wymiana
Delikatne i efektywne oczyszczanie cery z niedoskonałościami. Szczoteczka usuwa martwe komórki naskórka i sebum skuteczniej niż w przypadku użycia samych dłoni, a jednocześnie jest bardzo delikatna dla wrażliwej skóry. Włosie szczoteczki jest cienkie i długie, a jego końcówki były polerowane dwukrotnie, dzięki czemu tarcie jest mniejsze, a oczyszczanie łagodniejsze. To bardzo delikatny sposób na uzyskanie czystej, zdrowo wyglądającej cery. Opracowano we współpracy z dermatologami.
Aby zapewnić higienę i bezpieczeństwo stosowania na skórze skłonnością do niedoskonałości, w proces opracowywania szczoteczki zostali zaangażowani czołowi dermatolodzy.
Oczyszczanie skóry za pomocą urządzenia VisaPure zapewnia efektywniejsze usuwanie pozostałości makijażu i martwych komórek naskórka. Efekt głębokiego oczyszczania sprawia, że Twoje ulubione produkty do pielęgnacji skóry, takie jak kremy, balsamy i olejki, są lepiej wchłaniane.
5.0
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Testerka
01/11/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna