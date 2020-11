Ustawienia umożliwiające łagodne i głębokie oczyszczanie

Szczoteczka Philips VisaPure Essential oferuje 2 ustawienia prędkości. Prędkość pierwsza to ustawienie umożliwiające łagodne oczyszczanie. Prędkość druga to ustawienie wykorzystywane do komfortowego, głębokiego i intensywnego oczyszczania skóry.