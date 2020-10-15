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Produkcja zakończona
Skuteczne, delikatne oczyszczanie skóry z niedoskonałościami
Szczoteczka VisaPure Anti-Blemish została opracowana z myślą o dwóch etapach poprzedzających pojawienie się wyprysków: redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe komórki naskórka, które mogłyby zablokować pory. Jest skuteczniejsza niż ręczne oczyszczanie.
Technologia DualMotion
Oczyszczanie
2 szczot. do cery z niedoskonałościami
2 ustawienia intensywności
Szczoteczka VisaPure Anti-Blemish jest wyposażona w cienkie i długie włosie, które lepiej oczyszcza pory, redukując nadmiar sebum oraz usuwając martwe komórki naskórka — pozwala to uniknąć zablokowania porów.
Opracowując szczoteczkę Anti-Blemish, skupiliśmy się na zniwelowaniu efektu działania szkodliwych bakterii. Współpracowaliśmy z renomowanymi dermatologami i ekspertami w dziedzinie bakterii, dzięki czemu udało nam się stworzyć szczoteczkę, która pochłania małą ilość wody i szybko schnie, hamując rozwój bakterii.
Aby w pełni sprostać potrzebom cery ze skłonnością do wyprysków i niedoskonałości, w proces opracowywania szczoteczki Anti-Blemish został zaangażowany zespół lekarzy i dermatologów.
4.8
z 5
219
Opinie
97%
poleca ten produkt
MilenaMikuła
15/10/2020
Polska
idealna twarz czysta i promienna
polecam każdej kobiecie, długa praca bez ładowania
Zalety
czysta cera bez zaskórników
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-06-15
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2020-06-15
TaAt
13/04/2020
Polska
Fantastyczna
Szczotki używam od 6 miesięcy i jestem zachwycona. Mam cerę mieszaną, w części T mocno tłustą, skłonnądo wyprysków na Lini żuchwy. Szczotka u mnie sprawdziła się na 100 %. Rewelacyjnie oczyszcza, cera zdecydowanie mniej produkuje sebum, mocno się wygładziła, promienieje i świetnie wchłania odżywcze kremy. Używam codziennie wieczorem i bateria wystarcza na tak długo, że czasem zapominam, że ja się wogóle ładuje. Do szczotki miałam końcówkę normalną. Ciekawa jestem złuszczających. Jedyny problem to taki, że ciężko te końcówki dostać. Jedyne źródło to internet.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-12-13
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Data użycia 2019-12-13
Basia15
13/12/2018
Polska
Nigdy tak nie byłam zadowolona z zakupu jak teraz.
Twarz jest doskonale oczyszczona. W końcu zaczęłam wyglądać młodziej. Skóra wygląda na wypoczętą. Po użyciu szczoteczki krem, który nakładam na twarz zaczyna działać. Nigdy wcześniej nie odczuwałam, żeby krem miał takie działanie, jak teraz po użyciu szczoteczki do mycia twarzy.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy