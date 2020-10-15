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Produkcja zakończona

VisaPure EssentialUrządzenie do oczyszczania twarzy

SC5278/13

4.8

| (219) Opinie | 97% poleca ten produkt

Skuteczne, delikatne oczyszczanie skóry z niedoskonałościami

Szczoteczka VisaPure Anti-Blemish została opracowana z myślą o dwóch etapach poprzedzających pojawienie się wyprysków: redukuje nadmiar sebum i usuwa martwe komórki naskórka, które mogłyby zablokować pory. Jest skuteczniejsza niż ręczne oczyszczanie.

Poznaj wszystkie korzyści

Lepsze usuwanie sebum niż w przypadku ręcznego oczyszczania

Skuteczne, delikatne oczyszczanie skóry z niedoskonałościami

  • Technologia DualMotion

  • Oczyszczanie

  • 2 szczot. do cery z niedoskonałościami

  • 2 ustawienia intensywności

Cienkie, długie włosie oczyszcza pory i jest skuteczniejsze niż oczyszczanie dłońmi

Cienkie, długie włosie oczyszcza pory i jest skuteczniejsze niż oczyszczanie dłońmi

Szczoteczka VisaPure Anti-Blemish jest wyposażona w cienkie i długie włosie, które lepiej oczyszcza pory, redukując nadmiar sebum oraz usuwając martwe komórki naskórka — pozwala to uniknąć zablokowania porów.

Nylonowe włosie pochłania małą ilość wody

Opracowując szczoteczkę Anti-Blemish, skupiliśmy się na zniwelowaniu efektu działania szkodliwych bakterii. Współpracowaliśmy z renomowanymi dermatologami i ekspertami w dziedzinie bakterii, dzięki czemu udało nam się stworzyć szczoteczkę, która pochłania małą ilość wody i szybko schnie, hamując rozwój bakterii.

Produkt wystarczająco delikatny do oczyszczania cery ze skłonnością do wyprysków i niedoskonałości

Produkt wystarczająco delikatny do oczyszczania cery ze skłonnością do wyprysków i niedoskonałości

Aby w pełni sprostać potrzebom cery ze skłonnością do wyprysków i niedoskonałości, w proces opracowywania szczoteczki Anti-Blemish został zaangażowany zespół lekarzy i dermatologów.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

219

Opinie

97%

poleca ten produkt

15/10/2020

Polska

Polska

idealna twarz czysta i promienna

polecam każdej kobiecie, długa praca bez ładowania

Zalety

czysta cera bez zaskórników

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-06-15

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2020-06-15

13/04/2020

Polska

Polska

Fantastyczna

Szczotki używam od 6 miesięcy i jestem zachwycona. Mam cerę mieszaną, w części T mocno tłustą, skłonnądo wyprysków na Lini żuchwy. Szczotka u mnie sprawdziła się na 100 %. Rewelacyjnie oczyszcza, cera zdecydowanie mniej produkuje sebum, mocno się wygładziła, promienieje i świetnie wchłania odżywcze kremy. Używam codziennie wieczorem i bateria wystarcza na tak długo, że czasem zapominam, że ja się wogóle ładuje. Do szczotki miałam końcówkę normalną. Ciekawa jestem złuszczających. Jedyny problem to taki, że ciężko te końcówki dostać. Jedyne źródło to internet.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-12-13

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5274/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Data użycia 2019-12-13

13/12/2018

Polska

Polska

Nigdy tak nie byłam zadowolona z zakupu jak teraz.

Twarz jest doskonale oczyszczona. W końcu zaczęłam wyglądać młodziej. Skóra wygląda na wypoczętą. Po użyciu szczoteczki krem, który nakładam na twarz zaczyna działać. Nigdy wcześniej nie odczuwałam, żeby krem miał takie działanie, jak teraz po użyciu szczoteczki do mycia twarzy.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Essential SC5278/13 Urządzenie do oczyszczania twarzy

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie