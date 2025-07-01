5% rabatu na pierwsze zakupy
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
30-day return
Wszystkie serie
Końcówka do odświeżania okolic oczu
Obsługa klienta
SC6040/00
Idź do sklepu
Zaloguj się lub utwórz konto
Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!
Wszystko (2)
Na urządzeniu VisaPure miga pomarańczowy wskaźnik
Jaka jest różnica między urządzeniami VisaPure (Essential) i VisaPure Advanced?
Szczoteczka Philips VisaPure nie działa
Główka VisaPure Facial Cleanser jest uszkodzona
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu
Rozwiązywanie problemów i naprawa
Napraw lub wymień uszkodzony produkt
Gwarancja
Zapoznaj się z zasadami gwarancji
Skontaktuj się z Philips
Z chęcią Ci pomożemy!