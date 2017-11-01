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Odświeżone oczy
Inteligentna końcówka
Końcówka do odświeżania oczu jest wykonana ze specjalnego, chłodnego materiału z wysokiej jakości powłoką ceramiczną. Zapewnia natychmiastowe efekty, ponieważ schładza skórę pod oczami w ciągu kilku sekund, zapewniając zmęczonym oczom uczucie świeżości.
Dzięki gładkiemu materiałowi i delikatnemu programowi pielęgnacji DualMotion końcówka do odświeżania oczu wykonuje delikatny masaż przyjazny dla cienkiej i delikatnej skóry wokół oczu.
Spersonalizowany program DualMotion do odświeżania oczu zapewnia 120 nanodrgań na sekundę i umożliwia delikatny, przyjemny masaż rewitalizujący. Program ten został opracowany z myślą o cienkiej i delikatnej skórze wokół oczu. Trwa zaledwie 30 sekund, dzięki czemu można z łatwością korzystać z niego każdego dnia!
5.0
z 5
13
Opinie
100%
poleca ten produkt
Testerka
01/11/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna