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  • Odświeżanie zmęczonych oczu
  • Odświeżanie zmęczonych oczu
  • Odświeżanie zmęczonych oczu

Końcówka do odświeżania okolic oczu

SC6040/00

5
| (13) Opinie | 100% poleca ten produkt
Odświeżanie zmęczonych oczu
Końcówka do odświeżania okolic oczu zapewnia zastrzyk energii o poranku. Ekskluzywny, zawsze chłodny materiał i spersonalizowany program pielęgnacji DualMotion zapewniają delikatny, relaksujący masaż. Zapewnij sobie 30 sekund odświeżenia, aby lepiej zacząć dzień!
Poznaj wszystkie korzyści

Zastrzyk energii dla zmęczonych oczu

Odświeżanie zmęczonych oczu

  • Odświeżone oczy

  • Inteligentna końcówka

Poranny zastrzyk energii dla zmęczonych oczu

Końcówka do odświeżania oczu jest wykonana ze specjalnego, chłodnego materiału z wysokiej jakości powłoką ceramiczną. Zapewnia natychmiastowe efekty, ponieważ schładza skórę pod oczami w ciągu kilku sekund, zapewniając zmęczonym oczom uczucie świeżości.

Łagodne działanie na cienkiej, delikatnej skórze wokół oczu

Dzięki gładkiemu materiałowi i delikatnemu programowi pielęgnacji DualMotion końcówka do odświeżania oczu wykonuje delikatny masaż przyjazny dla cienkiej i delikatnej skóry wokół oczu.

Program delikatnego masażu — 120 nanodrgań na sekundę

Program delikatnego masażu — 120 nanodrgań na sekundę

Spersonalizowany program DualMotion do odświeżania oczu zapewnia 120 nanodrgań na sekundę i umożliwia delikatny, przyjemny masaż rewitalizujący. Program ten został opracowany z myślą o cienkiej i delikatnej skórze wokół oczu. Trwa zaledwie 30 sekund, dzięki czemu można z łatwością korzystać z niego każdego dnia!

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

13

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie