Można korzystać z użyciem kremów, serum i balsamów lub bez nich

Włącz to urządzenie do swojej codziennej pielęgnacji z łatwością. Głowica może być używana z produktami do pielęgnacji skóry i markami produktów, takimi jak kremy, sera, olejki i esencje, których obecnie używasz. Można go również używać samodzielnie.