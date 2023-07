Krok 2: Masaż rewitalizujący

Końcówka do masażu rewitalizującego zapewnia rewitalizujący i relaksujący masaż. Rozluźnia on drobne mięśnie twarzy oraz zapewnia poczucie rewitalizacji. Końcówka robi to, czego nie są w stanie zrobić dłonie. Uczucie jest takie, jakby 750 palców delikatnym dotykiem masowało skórę. Masaż to jednak nie tylko odprężający efekt — wpływa on też korzystnie na skórę na wiele innych sposobów. Stymuluje krążenie krwi, która dostarcza skórze tlen i składniki odżywcze. Dzięki temu wrażliwa cera staje się bardziej promienna i zdrowsza.