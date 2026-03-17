Zakup tego produktu to najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu. Oczywiście długo zastanawiałam się czy chcę wydać "tyle pieniędzy" na taki gadżet, ale teraz wiem, że było warto. Po miesiącu stosowania skóra jest przyjemna w dotyku, bardzo gładka jak pupcia niemowlęcia. Moja skóra nie jest problematyczna, ale zdecydowanie mniej wyprysków pojawia się na twarzy. Skóra jest o wiele lepiej nawilżona, dobrze wygląda. Nawet makijaż lepiej się trzyma i lepiej się prezentuje. Sama szczoteczka jest po prostu piękna z wyglądu, przykuwa wzrok. Końcówki wymienialne są rewelacyjne. 1. Oczyszczająca z węglem - coś wspaniałego. super oczyszcza skórę, bardzo dokładnie a do tego przyjemnie i delikatnie. Nie podrażnia skóry. 2. Masująca - to jest czysta przyjemność. Nie ma co opisywać, trzeba to poczuć. Używam ją na skórę posmarowaną kremem na noc. Coś wspaniałego. krem się dobrze wchłania a do tego taki relaks. 3. Chłodząca pod oczy - tej końcówki używam najrzadziej, ale zdecydowania spełnia swoje zadanie. Dba o skórę w okolicach oczu, chłodzi ją, zmniejsza opuchliznę czy zmęczenie, do tego delikatnie masuje. Każda końcówka robi coś wspaniałego, na wzajem cudownie się uzupełniają. Dużym plusem jest fakt, że szczoteczka sama mierzy czas i daje sygnały kiedy należy zmienić obszar twarzy. Dodatkowo szczoteczka nadaje się do każdego kosmetyku. W utrzymaniu czystości, produkt jest bardzo prosty. Bateria faktycznie trzyma okołu dwóch tygodni i bardzo szybko się ładuje. Produkt idealnie nadaje się do podróży, już go przetestowałam pod tym kontem, zajmuje bardzo mało miejsca. Jedyne do czego się mogę przyczepić to biały pokrowiec podróżny. Ten kolor nie zdał egzaminu w mojej kosmetyczce. Zdecydowanie przydałby się ciemniejszy odcień. Jednym słowem - ZACHWYT!