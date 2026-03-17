Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Specjalna technologia DualMotion
Tryb delikatny, masaż i odśwież. oczu
3 szczoteczki, etui, paletka
2 ustawienia intensywności
Aby w pełni sprostać potrzebom cery delikatnej ze skłonnością do podrażnień, w proces opracowywania inteligentnej i delikatnej szczoteczki został zaangażowany zespół dermatologów z Azji i Europy.
VisaPure Advanced z delikatną i inteligentną szczoteczką do oczyszczania czyści skórę, nadając jej miękkość i blask. Dzięki 32 tys. bardzo cienkich włosków oczyszczanie jest niezwykle delikatne. Znacznik NFC w główce szczoteczki umożliwia zaprogramowanie niższych obrotów, wibracji i czasu trwania w celu dostosowania ich do wrażliwej skóry. Poczuj korzyści, jakie daje dostosowanie intensywności ruchu szczoteczki do indywidualnych potrzeb Twojej skóry.
Końcówka do masażu rewitalizującego zapewnia rewitalizujący i relaksujący masaż. Rozluźnia on drobne mięśnie twarzy oraz zapewnia poczucie rewitalizacji. Końcówka robi to, czego nie są w stanie zrobić dłonie. Uczucie jest takie, jakby 750 palców delikatnym dotykiem masowało skórę. Masaż to jednak nie tylko odprężający efekt — wpływa on też korzystnie na skórę na wiele innych sposobów. Stymuluje krążenie krwi, która dostarcza skórze tlen i składniki odżywcze. Dzięki temu wrażliwa cera staje się bardziej promienna i zdrowsza.
4.8
z 5
181
Opinie
98%
poleca ten produkt
Katojo
17/03/2026
Polska
Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.
Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.
Zalety
Same zalety
Wady
Brak obecnie dostępności.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Oxer
05/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt spełnił moje oczekiwania
Doskonale oczyszcza twarz oraz delikatnie ją masuje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Madlen1990
22/04/2020
Polska
Moje domowe SPA dla twarzy
Jest tak - jestem mamą małej gwiazdeczki. Z tego tez tytułu nie przesypiam nocy, jestem przemęczona i nie mam zbyt wielu chwil dla siebie co odbija się na twarzy, ale.... kiedy po ciężkim dniu i chwili wytchnienia, bo małe szczęście usnęło - pierwsze co robię ? Używam Visapure. Jest to rewelacyjny produkt, który oprócz oczyszczania skóry, daje takie poczucie odprężenia i rewitalizuje, ze cały zabieg 3in1 wcale nie kończy dnia, a zaczyna przemiły wieczór. Drogie świeżo upieczone mamy ! Gorąco polecam . Oczywiście nie tylko mamom, ale również wszystkim zapracowanym kobietom, które nie mają czasu, ani czasami środków na profesjonalne zabiegi. Twarz jest oczyszczona, zadbana, pełna blasku. Naprawdę warto zainwestować w ten produkt. Zakochacie się od pierwszego użycia. Panowie nie macie pomysłu na prezent dla swoich dam ? Już macie ! I gwarantuję - trafiony na 100% :) !
Zalety
Prosty w obsłudze, bateria starcza na długo, poręczny - do każdej kosmetyczki, spektakularne efekty dla cery przy regularnym użyciu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy