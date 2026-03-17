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  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
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  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
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  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
  • Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę

Produkcja zakończona

VisaPure AdvancedUrządzenie do domowej pielęgn. twarzy

SC5363/10

4.8
| (181) Opinie | 98% poleca ten produkt
Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę
Ciesz się 3-stopniową pielęgnacją twarzy ze spersonalizowanym programem oczyszczania i ochrony, który doskonale pasuje do delikatnej skóry. Łagodne oczyszczanie pozwala uzyskać gładką skórę bez podrażnień, a zdrowy i relaksujący masaż twarzy i okolic oczu — zrewitalizowany i odświeżony wygląd.
Poznaj wszystkie korzyści

Idealny produkt do wrażliwej skóry łatwo ulegającej podrażnieniom

Odsłoń gładką, zrewitalizowaną i odświeżoną skórę

  • Specjalna technologia DualMotion

  • Tryb delikatny, masaż i odśwież. oczu

  • 3 szczoteczki, etui, paletka

  • 2 ustawienia intensywności

Produkt opracowany we współpracy z dermatologami

Aby w pełni sprostać potrzebom cery delikatnej ze skłonnością do podrażnień, w proces opracowywania inteligentnej i delikatnej szczoteczki został zaangażowany zespół dermatologów z Azji i Europy.

Krok 1: Delikatne oczyszczanie skóry

Krok 1: Delikatne oczyszczanie skóry

VisaPure Advanced z delikatną i inteligentną szczoteczką do oczyszczania czyści skórę, nadając jej miękkość i blask. Dzięki 32 tys. bardzo cienkich włosków oczyszczanie jest niezwykle delikatne. Znacznik NFC w główce szczoteczki umożliwia zaprogramowanie niższych obrotów, wibracji i czasu trwania w celu dostosowania ich do wrażliwej skóry. Poczuj korzyści, jakie daje dostosowanie intensywności ruchu szczoteczki do indywidualnych potrzeb Twojej skóry.

Krok 2: Masaż rewitalizujący

Krok 2: Masaż rewitalizujący

Końcówka do masażu rewitalizującego zapewnia rewitalizujący i relaksujący masaż. Rozluźnia on drobne mięśnie twarzy oraz zapewnia poczucie rewitalizacji. Końcówka robi to, czego nie są w stanie zrobić dłonie. Uczucie jest takie, jakby 750 palców delikatnym dotykiem masowało skórę. Masaż to jednak nie tylko odprężający efekt — wpływa on też korzystnie na skórę na wiele innych sposobów. Stymuluje krążenie krwi, która dostarcza skórze tlen i składniki odżywcze. Dzięki temu wrażliwa cera staje się bardziej promienna i zdrowsza.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

181

Opinie

98%

poleca ten produkt

17/03/2026

Polska

Polska

Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.

Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.

Zalety

Same zalety

Wady

Brak obecnie dostępności.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

05/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt spełnił moje oczekiwania

Doskonale oczyszcza twarz oraz delikatnie ją masuje.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

22/04/2020

Polska

Polska

Moje domowe SPA dla twarzy

Jest tak - jestem mamą małej gwiazdeczki. Z tego tez tytułu nie przesypiam nocy, jestem przemęczona i nie mam zbyt wielu chwil dla siebie co odbija się na twarzy, ale.... kiedy po ciężkim dniu i chwili wytchnienia, bo małe szczęście usnęło - pierwsze co robię ? Używam Visapure. Jest to rewelacyjny produkt, który oprócz oczyszczania skóry, daje takie poczucie odprężenia i rewitalizuje, ze cały zabieg 3in1 wcale nie kończy dnia, a zaczyna przemiły wieczór. Drogie świeżo upieczone mamy ! Gorąco polecam . Oczywiście nie tylko mamom, ale również wszystkim zapracowanym kobietom, które nie mają czasu, ani czasami środków na profesjonalne zabiegi. Twarz jest oczyszczona, zadbana, pełna blasku. Naprawdę warto zainwestować w ten produkt. Zakochacie się od pierwszego użycia. Panowie nie macie pomysłu na prezent dla swoich dam ? Już macie ! I gwarantuję - trafiony na 100% :) !

Zalety

Prosty w obsłudze, bateria starcza na długo, poręczny - do każdej kosmetyczki, spektakularne efekty dla cery przy regularnym użyciu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie