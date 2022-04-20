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VisaPure Advanced Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Produkcja zakończona
Obsługa klienta
SC5363/10
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Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Jaka jest różnica między urządzeniami VisaPure (Essential) i VisaPure Advanced?
Jakich środków oczyszczających mogę używać z VisaPure?
Na urządzeniu VisaPure miga pomarańczowy wskaźnik
Kiedy należy wymienić szczoteczkę Philips VisaPure?
Końcówka do odświeżania okolic oczu
Końcówka do masażu rewitalizującego
VisaPureSzczoteczka normalna
VisaPureSzczoteczka delikatna
VisaPureSzczoteczka bardzo delikatna
VisaPureSzczoteczka peelingująca
VisaPureSzczoteczka do cery z niedoskonałościami
Szczoteczka Philips VisaPure nie działa
Główka VisaPure Facial Cleanser jest uszkodzona