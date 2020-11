40-sekundowy program, 2 ustawienia intensywności, dwukierunkowe obracanie

Spersonalizowany program DualMotion odświeża cerę w zaledwie 40 sekund. Do wyboru są 2 ustawienia intensywności. Ustawienie 1 to tylko lekkie dotykanie skóry z wibracjami, a ustawienie 2 to nieco bardziej intensywny program z wibracjami i obracaniem.