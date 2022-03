Końcówka do mikrodermabrazji do łagodnych zabiegów

Zalecana dla kobiet rozpoczynających zabiegi mikrodermabrazji, dla kobiet o wrażliwej skórze oraz w sytuacji, gdy skóra staje się bardziej wrażliwa w wyniku zmian sezonowych lub hormonalnych. Opracowywana we współpracy z dermatologami do bezpiecznego stosowania w domu. W przypadku korzystania z nowej końcówki należy zawsze zacząć od ograniczonej liczby pociągnięć, aby skóra mogła stopniowo przyzwyczaić się do bardziej intensywnych zabiegów.*