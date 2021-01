Elegancki i wygodny plecak

Opracowany z myślą o przechowywaniu wszystkiego, co potrzebne do przebrania dziecka, gdy jesteś z nim na spacerze. Wygodna i lekka konstrukcja z miękkimi, przepuszczającymi powietrze paskami na ramiona. Przednia i główna przegroda są łatwo dostępne, co pozwala bez kłopotu utrzymać porządek. Zobacz wszystkie korzyści