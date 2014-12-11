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  • Niezastąpiona podczas krótkich spacerów
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  • Niezastąpiona podczas krótkich spacerów
  • Niezastąpiona podczas krótkich spacerów
  • Niezastąpiona podczas krótkich spacerów

Philips AventNiewielka torba Avent na rzeczy dziecka

SCD151/60

4.2
| (5) Opinie | 80% poleca ten produkt
Niezastąpiona podczas krótkich spacerów
Ta niezastąpiona, stylowa torba została zaprojektowana z myślą o szybkich zakupach lub krótkiej wizycie u przyjaciółki. Jest wykonana z łatwych w czyszczeniu mikrowłókien o wysokiej jakości i może pomieścić jedzenie dla dziecka oraz ubranko na zmianę. Zawiera wewnętrzną kieszeń na przedmioty osobiste.
Poznaj wszystkie korzyści

Łatwa do spakowania i noszenia torba na rzeczy dziecka

Niezastąpiona podczas krótkich spacerów

  • Czarna

Utrzymuje temperaturę butelki

Utrzymuje temperaturę butelki

Kieszeń 3M Thinsulate™ utrzymuje przez kilka godzin temperaturę dwóch butelek Avent z przegotowaną wodą, mieszanką dla niemowląt lub pokarmem.

Lekka, łatwa w czyszczeniu mikrofibra

Lekka, łatwa w czyszczeniu mikrofibra

Mikrofibra jest lekka i łatwa w czyszczeniu.

Szeroki, regulowany pasek na ramię

Torba miejska firmy Philips Avent ma szeroki, regulowany pasek na ramię, który zapewnia optymalny komfort podczas jej noszenia

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

5

Opinie

80%

poleca ten produkt

4
3
2

11/12/2014

Polska

Polska

Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem

Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent

11/12/2014

Polska

Polska

Bardzo wygodny :)

Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent

05/11/2013

Polska

Polska

Super torba

Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie