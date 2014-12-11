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Raty 3x0% z Klarna
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Zapłać później z PayPo
Granatowy
Kieszeń 3M Thinsulate™ utrzymuje przez kilka godzin temperaturę dwóch butelek Avent z przegotowaną wodą, mieszanką dla niemowląt lub pokarmem.
Mikrofibra jest lekka i łatwa w czyszczeniu.
Torba miejska firmy Philips Avent ma szeroki, regulowany pasek na ramię, który zapewnia optymalny komfort podczas jej noszenia
4.2
z 5
5
Opinie
80%
poleca ten produkt
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD138/70 Plecak firmy Avent
Aga5
05/11/2013
Polska
Super torba
Najlepsza torba z dostępnych na rynku. Chyba jako jedyna trzyma temperaturę schowanego w niej pokarmu przez ok 4 godz. Do tego ładnie wygląda.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD150/71 Torba neoprenowa ThermaBag firmy Avent