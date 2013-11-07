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Produkcja zakończona
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**
4.4
z 5
5
Opinie
100%
poleca ten produkt
AgnieszkaBKKB
07/11/2013
Polska
Butelki bardzo mi się przydały
jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
angi84
15/05/2012
Polska
polecam
Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
joola9
20/05/2012
Polska
produkt spelnia moje oczekiwania
produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków
Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).
Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.