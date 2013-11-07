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  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
  • Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw dla noworodków

SCD270/00

4.4
| (5) Opinie | 100% poleca ten produkt
Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*
Zestaw startowy SCD270/00 firmy Philips Avent zawiera 2 butelki do karmienia o pojemności 125 ml i 2 butelki o pojemności 260 ml. Butelki nie zawierają bisfenolu A.
Poznaj wszystkie korzyści

Redukcja kolki**

Pomaga uspokoić dziecko, szczególnie w nocy*

Ta butelka została wykonana z polieterosulfonu, niezawierającego bisfenolu A

Ta butelka została wykonana z polieterosulfonu, niezawierającego bisfenolu A

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Testowano klinicznie — znacznie krótszy stan rozdrażnienia

Sen i jedzenie są niezbędne dla zdrowia i szczęścia Twojego dziecka. Wyniki badań przeprowadzonych na próbie losowej dowiodły, że butelka Philips Avent Classic + skraca stan rozdrażnienia o około 28 minut na dobę w porównaniu ze zwykłą butelką (46 min w porównaniu do 74 min, p = 0,05). Jest to szczególnie widoczne w nocy.**

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.4

z 5

5

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Butelki bardzo mi się przydały

jestem bardzo zadowolona, łatwo utrzymać je w czystości i wszystko do siebie pasuje

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

15/05/2012

Polska

Polska

polecam

Fajny zestaw zwłaszcza dla malicha który nie chce pić mleka matki, butelki są wykonane z trwałego materiału można je myc w zmywarkach, nawet jak przez nieuwagę spadną na podłogę nie pękają polecam je wszystkim mamą

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

20/05/2012

Polska

Polska

produkt spelnia moje oczekiwania

produkt spelnia moje oczekiwania, sprawdza sie bardzo dobrze, jedynym mankamentem jest to, iz nie zakladajac obreczy antykolkowej butelki strasznie przeciekaja. jest to dosc uciazliwe.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD270/00 Zestaw dla noworodków

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Przypisy

  1. Badania klinicznie dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent były rzadziej rozdrażnione niż dzieci karmione butelką innego producenta (badanie przeprowadzone przez Instytut Zdrowia Dziecka, Londyn, 2008).

  2. Badania kliniczne dowiodły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż dzieci karmione butelką innego popularnego producenta, szczególnie w nocy.