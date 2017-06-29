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  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
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  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
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  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki
  • Naturalny sposób na naukę picia z butelki

Produkcja zakończona

Philips AventZestaw dla noworodków

SCD290/01

4.9
| (55) Opinie | 96% poleca ten produkt

1 Nagroda

Naturalny sposób na naukę picia z butelki
Poręczny zestaw obejmujący 4 butelki Natural (2 x 125 ml i 2 x 260 ml), szczotkę do butelki i smoczka, a także biały, przezroczysty smoczek dla dzieci do 6 miesiąca życia. Nowa butelka sprawia, że karmienie staje się bardziej naturalne, co ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Poznaj wszystkie korzyści

Zestaw składający się z butelki i smoczka

Naturalny sposób na naukę picia z butelki

  • Natural

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Naturalne przysysanie do szerokiego smoczka w kształcie piersi

Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Wyjątkowe płatki zwiększające jego miękkość i giętkość oraz chroniące przed zapadaniem się

Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Zaawansowany system antykolkowy z innowacyjną, podwójną nakładką

Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Nagrody

  • Award image AWARD-961275

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

55

Opinie

96%

poleca ten produkt

2
1

29/06/2017

Polska

Polska

Najlepsze!!!

Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

06/10/2016

Polska

Polska

Wspaniały zestaw!

Zestaw avent kupiłam wracając ze szpitala po narodzinach synka, uratował nam życie gdy laktacja zawiodła i trzeba było podać sztuczne mleko. Synek nie miał problemu ze smoczkiem z butelki, teraz ma 13 miesięcy i nadal uwielbia butelki avent

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

08/08/2016

Polska

Polska

Polecam przyszłym mamom

Zestaw ten jest idealny dla przyszłych mam. Zawiera 4 butelki na różne etapy karmienia maluszka. W zestawie jest również szczotka do łatwiejszego mycia butelek. I najważniejsze w zestawie znalazł się też smoczek który stał się ulubionym naszego synka. Polecam jeszcze raz każdej mamie, naprawdę przydatny zestaw.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie