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Produkcja zakończona
Natural
Szeroki smoczek przypominający kształtem pierś pozwala dziecku w naturalny sposób przyssać się i ułatwia łączenie karmienia piersią i butelką.
Płatki znajdujące się wewnątrz smoczka zwiększają jego miękkość i giętkość bez ryzyka zapadania się smoczka. Twoje dziecko polubi bardziej wygodny sposób karmienia.
Innowacyjna, podwójna nakładka zmniejsza dyskomfort i częstotliwość występowania kolki, odprowadzając powietrze do butelki zamiast do brzuszka dziecka.
Nagrody
4.9
z 5
55
Opinie
96%
poleca ten produkt
Malwina44
29/06/2017
Polska
Najlepsze!!!
Pierwsza butelke Avent dostalam przed narodzinami syna. Nic lepszego pozniej nie znalazlam. Butelki wygodne dla mamy i dla dziecka. Latwe w czyszczeniu co jest bardzo wazne a dzieki dodatkowym gadzetom typu raczki kiedy dziecko juz samo trzyma butelke powoduje ze zaprzyjazniamy sie z nimi na dlugo. Rowniez smoczki do butelek mozna pozniej zmienic na niby dziubki juz dla starszych dzieci co tez jest super. Bardzo sobie chwale Avent i polecam kazdemu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków
neska89
06/10/2016
Polska
Wspaniały zestaw!
Zestaw avent kupiłam wracając ze szpitala po narodzinach synka, uratował nam życie gdy laktacja zawiodła i trzeba było podać sztuczne mleko. Synek nie miał problemu ze smoczkiem z butelki, teraz ma 13 miesięcy i nadal uwielbia butelki avent
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków
SylwiaK1988
08/08/2016
Polska
Polecam przyszłym mamom
Zestaw ten jest idealny dla przyszłych mam. Zawiera 4 butelki na różne etapy karmienia maluszka. W zestawie jest również szczotka do łatwiejszego mycia butelek. I najważniejsze w zestawie znalazł się też smoczek który stał się ulubionym naszego synka. Polecam jeszcze raz każdej mamie, naprawdę przydatny zestaw.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD290/01 Zestaw dla noworodków