SCD323/20
Bezproblemowe odciąganie pokarmu
Kompaktowy dwufazowy laktator elektryczny Philips Avent Essential zapewnia optymalne odciąganie pokarmu, delikatnie dopasowując się do rozmiaru i kształtu brodawki. Łączy szybkość, komfort i wygodę, spełniając potrzeby każdej mamy. Gwarancja jakości Philips.Zobacz wszystkie korzyści
Jeśli masz prawo do zwolnienia z podatku VAT na urządzenia medyczne, możesz z niego skorzystać w przypadku tego produktu. Kwota podatku VAT zostanie odjęta od powyższej ceny. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w koszyku zakupów.
Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji
Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu możesz rozpocząć sesję jednym przyciskiem. Usiądź wygodnie, naciśnij Start i ciesz się komfortem.
Miękka i elastyczna silikonowa nakładka lejka gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.
Laktator jest niezwykle mały i kompaktowy, dzięki czemu łatwo zabrać go ze sobą wszędzie. Waży zaledwie 185 g, co sprawia, że jest lekki i wygodny w użytkowaniu. Jego poręczna konstrukcja pozwala na komfortowe przechowywanie i łatwe używanie w każdej sytuacji. Idealny wybór dla mam, które cenią sobie mobilność i funkcjonalność.
Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Minimalna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Innowacyjny system zamkniętego obiegu zapobiega gromadzeniu się mleka w rurce, eliminując potrzebę jej mycia. Dodatkowo kompaktowa i wyjątkowo lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia.
Woreczki do przechowywania pokarmu to bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki. Pojemne (180ml), wysterylizowane, szczelne torebki jednorazowego użytku zapewniają bezpieczne przechowywanie cennego mleka mamy. Można je przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Jednorazowe wkładki laktacyjne - faktura plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura zapobiegająca przeciekaniu
