    Bezproblemowe odciąganie pokarmu

      Philips Avent Kompaktowy Laktator Essential Laktator elektryczny

      SCD323/20

      Ogólna ocena / 5
      • ocena oceny ocen Oceny

      Bezproblemowe odciąganie pokarmu

      Kompaktowy dwufazowy laktator elektryczny Philips Avent Essential zapewnia optymalne odciąganie pokarmu, delikatnie dopasowując się do rozmiaru i kształtu brodawki. Łączy szybkość, komfort i wygodę, spełniając potrzeby każdej mamy. Gwarancja jakości Philips.

      Bezproblemowe odciąganie pokarmu

      • Pojedynczy laktator elektryczny
      • Kompaktowy laktator przenośny (waga 185g)
      • Uniwersalna nakładka dostosowująca się do kształtu i rozmiaru piersi
      • 4 poziomy stymulacji, 4 poziomy odciągania pokarmu
      • W zestawie woreczki do przechowywania mleka i wkładki laktacyjne
      4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu

      4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu

      Dostosuj każdą sesję do swoich potrzeb, korzystając z szerokiej gamy ustawień stymulacji i odciągania pokarmu. Laktator zapewnia 4 poziomy stymulacji i 4 poziomy odciągania pokarmu, co pozwala dobrać sposób odciągania do własnych potrzeb i preferencji

      Rozpocznij sesję z automatycznie zapamiętanymi ustawieniami

      Rozpocznij sesję z automatycznie zapamiętanymi ustawieniami

      Funkcja pamięci automatycznie zapisuje ostatnie ustawienia stymulacji i odciągania, dzięki czemu możesz rozpocząć sesję jednym przyciskiem. Usiądź wygodnie, naciśnij Start i ciesz się komfortem.

      Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

      Miękka silikonowa nakładka zapewnia maksymalny komfort

      Miękka i elastyczna silikonowa nakładka lejka gwarantuje komfort w miejscach styku z piersią i brodawką, niezależnie od jej kształtu. Zapewnia delikatne, ale skuteczne przyssanie, dopasowując się do 99,98%**** rozmiarów piersi***.

      Kompaktowy i lekki laktator

      Kompaktowy i lekki laktator

      Laktator jest niezwykle mały i kompaktowy, dzięki czemu łatwo zabrać go ze sobą wszędzie. Waży zaledwie 185 g, co sprawia, że jest lekki i wygodny w użytkowaniu. Jego poręczna konstrukcja pozwala na komfortowe przechowywanie i łatwe używanie w każdej sytuacji. Idealny wybór dla mam, które cenią sobie mobilność i funkcjonalność.

      Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

      Łatwe czyszczenie i składanie dzięki mniejszej liczbie elementów

      Laktator został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Minimalna liczba elementów ułatwia zarówno składanie, jak i czyszczenie. Innowacyjny system zamkniętego obiegu zapobiega gromadzeniu się mleka w rurce, eliminując potrzebę jej mycia. Dodatkowo kompaktowa i wyjątkowo lekka konstrukcja sprawia, że urządzenie jest łatwe do przenoszenia.

      Woreczki do mleka i wkładki laktacyjne

      Woreczki do mleka i wkładki laktacyjne

      Woreczki do przechowywania pokarmu to bezpieczny sposób na zachowanie cennego mleka matki. Pojemne (180ml), wysterylizowane, szczelne torebki jednorazowego użytku zapewniają bezpieczne przechowywanie cennego mleka mamy. Można je przechowywać w lodówce lub zamrażarce. Jednorazowe wkładki laktacyjne - faktura plastra miodu, niezwykle cienkie i chłonne wnętrze oraz oddychająca struktura zapobiegająca przeciekaniu

      Specyfikacja techniczna

      • Moc

        Złącze USB-C
        Tak
        Napięcie sieci
        5 V i ≥1 A
        Nie zawiera zasilacza. Brak możliwości ładowania, tylko działanie przewodowe.
        Tak

      • Materiał

        0% BPA*
        Tak

      • Zawartość zestawu

        Woreczki na mleko
        5 szt.
        Część silnikowa
        Tak
        Silikonowa rurka
        Tak
        Przewód USB-C
        Tak
        Butelka Natural (125 ml)
        Tak
        Zestaw do odciągania pokarmu
        Tak
        Zakręcana pokrywka
        Tak
        Płytka zamykająca
        1 szt.
        Smoczek z wolnym wypływem
        1 szt.
        Wkładki laktacyjne
        4 szt.

      • Dotyczy tylko butelki oraz innych części stykających się z pokarmem — zgodnie z rozporządzeniem UE (10/2011).
