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Produkcja zakończona

Philips AventAnalogowa elektroniczna niania

SCD470/00

5
| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt
Słyszysz, co robi Twoje dziecko
Zapewnia dobry odbiór w domu i w jego okolicy oraz minimum zakłóceń z innych urządzeń.
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Marka najczęściej polecana przez mamy1

Zasięg do 150 m

Słyszysz, co robi Twoje dziecko

Minimalne zakłócenia z innych tego typu urządzeń

Minimalne zakłócenia z innych tego typu urządzeń.

Sygnalizuje konieczność naładowania lub wymiany baterii

Sygnalizuje konieczność naładowania lub wymiany baterii.

Głośność odbiornika można regulować stosownie do sytuacji

Umożliwia regulację głośności odbiornika stosownie do sytuacji.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý

jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Analogová dětská chůvička

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Analogová dětská chůvička

07/05/2019

România

România

Acest produs este extraordinar.

Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Monitor analogic pentru copii

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Przypisy

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