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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Produkcja zakończona
Minimalne zakłócenia z innych tego typu urządzeń.
Sygnalizuje konieczność naładowania lub wymiany baterii.
Umożliwia regulację głośności odbiornika stosownie do sytuacji.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
mazlik
26/08/2013
Česká republika
tento výrobek je lehce ovladatelný a jednoduchý
jediná věc co se nelíbí je množství baterek když jsem si ho potřebovala vzít ven a neměla jsem poblíž zásuvku na elektriku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Analogová dětská chůvička
Koko
07/05/2019
România
Acest produs este extraordinar.
Acest produs chiar este extraordinar ! L-am achizitionat in urma cu aproximativ 9 ani , dar functioneaza si acum. Sunetul este foarte clar , rareori apar interferente. Il recomand cu incredere!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD470/00 Monitor analogic pentru copii
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