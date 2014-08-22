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  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort
  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort
  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort
  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort
  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort
  • Odpowiednia temperatura i pełen komfort

Produkcja zakończona

Philips AventElektroniczna niania DECT

SCD520/00

5
| (1) Opinia | 100% poleca ten produkt
Odpowiednia temperatura i pełen komfort
Ciesz się pełnym komfortem psychicznym dzięki serii elektronicznych niań Philips Avent z technologią DECT, które pomogą Ci się odprężyć i zyskać pewność, że Twoje dziecko jest bezpieczne nawet wtedy, gdy wyjdziesz z pokoju.
Poznaj wszystkie korzyści
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Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń

Odpowiednia temperatura i pełen komfort

  • Alarm temperatury

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko.

Pewność dzięki krystalicznie czystemu dźwiękowi

Pewność dzięki krystalicznie czystemu dźwiękowi

Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.

Zwiększony zasięg działania zapewnia całkowitą mobilność

Zwiększony zasięg działania zapewnia całkowitą mobilność

Zasięg działania 330 m, zaczep na pasek i pasek na szyję zapewniają pełną mobilność w domu i poza nim.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

1

Opinia

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/08/2014

Polska

Polska

polecaam!

Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SCD520/00 Elektroniczna niania DECT

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Przypisy

  1. Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku. 

  1. Ten produkt jest dostępny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie tylko z ustawieniami temperatury Fahrenheita.