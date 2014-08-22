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Produkcja zakończona
Alarm temperatury
Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń z innych urządzeń nadawczych (innych elektronicznych niań, telefonów bezprzewodowych i komórkowych). Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczne i poufne połączenie. Dzięki temu będziesz jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi Twoje dziecko.
Każdy, nawet najcichszy śmiech, gaworzenie czy czkawkę malucha usłyszysz z doskonałą czystością. Technologia DECT zapewnia najwyższej jakości, krystalicznie czysty dźwięk, aby rodzic mógł zawsze usłyszeć swoje dziecko.
Zasięg działania 330 m, zaczep na pasek i pasek na szyję zapewniają pełną mobilność w domu i poza nim.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
Karo
22/08/2014
Polska
polecaam!
Niania bardzo przydatna przy maluchu , można spokojnie siedzieć w pokoju obok i wiadomo kiedy dziecko się przebudzi.Jej zaleą jest czułość na niepokój dziecka, do tego bardzo przydatna funkcja zdalnych kołysanek oraz miernika temperatury w pokoju, akurat my musimy dogrzewać u dziecka, szczególnie zimą , więc wiemy kiedy jest za ciepło. Polecam wszystkim rodzicom , którzy chcą mieć chwilę dla siebie a jednocześnie pewność , że usłyszą maluszka!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SCD520/00 Elektroniczna niania DECT
Internetowe badanie satysfakcji klienta na próbie 10 109 użytkowniczek marek oraz produktów dla matki i dziecka w 2023 roku.
Ten produkt jest dostępny w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie tylko z ustawieniami temperatury Fahrenheita.