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5 butelek
Smoczek Ultra Soft
Szczotka do butelki
Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.
Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.
Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.
4.8
z 5
36
Opinie
94%
poleca ten produkt
Syllka
22/05/2025
Polska
Nasz aktualny must have
Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Moniczka2
19/05/2025
Polska
Część promocji
Polecam dla każdej mamy !
Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Mama K.
19/05/2025
Polska
Polubiliśmy te butelki od razu :)
Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)
Zalety
Szklane i łatwe w myciu
Wady
Cięższe niż plastikowe
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka
0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011