Butelka Philips Avent Natural SCD878/11 od początku świetnie sprawdza się w naszej codziennej rutynie karmienia. Mam w domu maluszka, który jest karmiony zarówno piersią, jak i butelką, dlatego wybór odpowiedniego modelu był dla mnie szczególnie ważny. Ten zestaw okazał się strzałem w dziesiątkę. Butelki wykonane są ze szkła farmaceutycznego borokrzemowego, dzięki czemu są wyjątkowo trwałe i odporne na zmiany temperatury. Bez problemu wyparzam je w sterylizatorze, przechowuję w lodówce, podgrzewam mleko – szkło nie odbarwia się, nie pochłania zapachów i cały czas wygląda jak nowe. To ogromna zaleta przy codziennym, intensywnym użytkowaniu. Kolejnym plusem jest prosta konstrukcja – butelki składają się z kilku elementów, które łatwo się myje i szybko składa. To bardzo ułatwia przygotowanie posiłku, zwłaszcza gdy dziecko jest głodne „na już”. Największe wrażenie zrobił na mnie smoczek responsywny. Ma on nacięcie J-slit, co sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy maluch aktywnie ssie – zupełnie jak przy piersi. Jeśli dziecko przerywa ssanie, mleko przestaje lecieć. Dzięki temu karmienie jest bardziej naturalne i nie zaburza rytmu karmienia piersią. Dodatkowo smoczek ma antykolkowy zaworek, który odprowadza powietrze, więc po karmieniu nie zauważam u synka problemów z brzuszkiem czy gazami. Zdecydowanie polecam ten model – to połączenie wysokiej jakości materiałów, bezpieczeństwa i funkcjonalności, które doceni każda mama. U nas sprawdza się idealnie przy karmieniu mieszanym.