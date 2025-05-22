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  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
  • Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

Philips Avent Natural ResponseZestaw prezentowy Newborn Glass Gift

SCD879/11

4.8
| (36) Opinie | 94% poleca ten produkt
Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia
Smoczek Natural Response uwalnia mleko tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie pije. Niczym pierś, pozwala niemowlęciu pić mleko w jego własnym tempie, ułatwiając połączenie karmienia piersią z karmieniem butelką. Znalezienie odpowiedniego smoczka jest ważne. Zobacz więcej informacji poniżej.
Poznaj wszystkie korzyści

Smoczek imitujący pierś

Wsparcie naturalnego rytmu ssania niemowlęcia

  • 5 butelek

  • Smoczek Ultra Soft

  • Szczotka do butelki

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Responsywny Smoczek Natural działa jak pierś mamy​

Innowacyjna konstrukcja Responsywnego smoczka Natural, z rozcięciem J-slit, sprawia, że mleko wypływa tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie – tak jak podczas karmienia piersią. Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym tempie, jak przy piersi mamy. Gdy dziecko robi przerwę, mleko przestaje płynąć, dzięki czemu maluch sam kontroluje wypływ mleka.

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Zaworek antykolkowy, ogranicza kolkę i dyskomfort

Innowacyjny zaworek antykolkowy zmniejsza ilość powietrza w smoczku, co pomaga ograniczyć dostawanie się powietrza do brzuszka dziecka. Dzięki temu minimalizuje ryzyko kolki i dyskomfortu po karmieniu.

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Dobierz odpowiedni przepływ smoczka w butelce

Jeśli Twój noworodek nie wypija wystarczającej ilości mleka podczas karmienia lub ma trudności z jego pobieraniem, warto spróbować smoczka o większym przepływie. Jeśli problemy z karmieniem utrzymują się, skonsultuj się ze specjalistą.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

36

Opinie

94%

poleca ten produkt

3

22/05/2025

Polska

Polska

Nasz aktualny must have

Szukając butelek dla swojego malucha wybierałam miedzy tymi z plastiku a zestawem szklanych od Philipsa. To nasze pierwsze szklane butelki i już wiem, że zostaną z nami na długo. Butelki są bardzo higieniczne, łatwo sie je myje i wyparza. Dziecko z łatwością ją chwyta i bardzo szybko ją zaakceptowało. Specjalny responsywny smoczek nie zaburza odruchu ssania i zmniejsza ryzyko wystąpienia kolek. My jesteśmy na tak 🤍

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polecam dla każdej mamy !

Wybrałam tę ocenę, ponieważ butelki naprawdę spełniły nasze oczekiwania – są wygodne, funkcjonalne i dobrze tolerowane przez dziecko. Podobało mi się przede wszystkim naturalne dopasowanie smoczka i system antykolkowy, który rzeczywiście działa. Zdecydowanie polecam ten produkt innym rodzicom – to praktyczne, wysokiej jakości butelki, które ułatwiają codzienne karmienie.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

19/05/2025

Polska

Polska

Polubiliśmy te butelki od razu :)

Bardzo polubiliśmy butelki. Dla mnie najważniejsze, że są szklane i łatwe w czyszczeniu. Dziecko zaakceptowało od razu :)

Zalety

Szklane i łatwe w myciu

Wady

Cięższe niż plastikowe

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Responsywna butelka Natural SCD878/11 Zestaw szklanych butelek dla noworodka

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. 0% BPA, zgodnie z dyrektywą UE 10/2011